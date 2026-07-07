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छत्तीसगढ़ के निगम मंडलों और आयोगों में नियुक्ति, ममता साहू बनी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, साय सरकार का फैसला

छत्तीसगढ़ में निगम मंडल और आयोग में अध्यक्षों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं.

Appointment of chairpersons in commissions of Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ के निगम मंडलों और आयोगों में नियुक्ति (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 7, 2026 at 10:36 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ के विभिन्न निगम, मंडल, आयोग, बोर्ड, समिति एवं अन्य संस्थाओं में अध्यक्षों की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं. इसके अलावा आयोग,बोर्ड और निगम में उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के आदेश भी जारी किए गए हैं. सभी नव-नियुक्त अध्यक्षों, उपाध्यक्षों एवं सदस्यों को सीएम ने बधाई दी है.

छत्तीसगढ़ महिला आयोग को मिला नया अध्यक्ष

छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर गौरीशंकर श्रीवास तथा सदस्य पद पर देवशरण सेन की नियुक्ति की गई है. राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में डॉ. ममता साहू को दायित्व सौंपा गया है. वहीं छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर रामलाल चौहान, उपाध्यक्ष पद पर वेदराम मनहरे तथा सदस्य के रूप में सौरभसिंह जागृत, दुर्गा महेश्वर एवं दयावंत धर बांधे की नियुक्ति की गई है.

छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड पर हुई नियुक्ति

छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर आनंद निषाद तथा सदस्य पद पर नेतराम निषाद की नियुक्ति की गई है. छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मण्डल, रायपुर के अध्यक्ष पद पर राजेश कुमार राजपूत तथा सदस्य पद पर सुमन मुथा को दायित्व सौंपा गया है. शाकम्भरी बोर्ड के अध्यक्ष पद पर राजेन्द्र नायक तथा सदस्य के रूप में बसंत पटेल, प्रेमलाल पटेल, संतोष पटेल एवं प्रेम पटेल की नियुक्ति की गई है.

छत्तीसगढ़ शिक्षा आयोग के अध्यक्ष बदले गए

छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा आयोग के अध्यक्ष पद पर सुधीर गौतम, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य पद पर मनमथ नाथ शर्मा तथा छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के सदस्य पद पर प्रसन्ना अवस्थी की नियुक्ति की गई है.

रायपुर विकास प्राधिकरण में भी बदलाव

रायपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद पर डॉ. जे.पी. शर्मा, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के उपाध्यक्ष पद पर किशोर महानंद, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष पद पर आनंद कुमार तिवारी (श्री राजीव लोचन दास महाराज) तथा छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष पद पर मंगल दास ठाकुर की नियुक्ति की गई है.

मुझे विश्वास है कि सभी नव-नियुक्त पदाधिकारी जनसेवा, सुशासन और लोककल्याण के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को नई गति प्रदान करेंगे- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में आयोग, मंडल और निगम में नियुक्ति का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. अब देखना होगा कि इससे आयोग, निगम और मंडल में कितना बदलाव होगा.

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