भाजपा मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति पर घमासान, कोर्ट पहुंचा मामला तो संगठन ने दोनों पक्षों को किया तलब...
भाजपा चांदपोल मंडल अध्यक्ष पद को लेकर हुए विवाद पर संगठन महामंत्री ने दोनों पक्षों को किया तलब.
Published : August 12, 2026 at 6:24 PM IST
जयपुर: भाजपा के चांदपोल मंडल अध्यक्ष पद को लेकर चल रहा विवाद अब पार्टी के प्रदेश स्तर तक पहुंच गया है. मंडल अध्यक्ष पद पर नियुक्ति और हटाए जाने को लेकर उठे सवालों के बीच बुधवार को भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार ने दोनों पक्षों को तलब किया. इसमें जयपुर शहर भाजपा अध्यक्ष अमित गोयल और किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रहे चंद्र मनोहर बटवाड़ा से पूरे मामले पर जानकारी ली गई. मामला न्यायालय तक पहुंचने के बाद प्रदेश संगठन ने दोनों पक्षों से स्थिति स्पष्ट करने की जानकारी ली और सुलह के निर्देश दिए गए.
कोर्ट तक पहुंचा मामला, पांच पक्षकार : विवाद की शुरुआत चांदपोल मंडल अध्यक्ष पद से कपिल गुर्जर को हटाकर 2 अगस्त 2026 को कैलाश टेकवाल की नियुक्ति किए जाने के बाद हुई. कपिल गुर्जर ने इस कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि उन्हें बिना नोटिस दिए और बिना सुनवाई का अवसर दिए पद से हटाया गया. उन्होंने टेकवाल की नियुक्ति को पार्टी के विधान और संगठनात्मक नियमों के विपरीत बताते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया.
कपिल गुर्जर की ओर से उठाए गए कानूनी कदम के बाद मामले में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष, जयपुर शहर जिलाध्यक्ष अमित गोयल सहित पांच पक्षकार बनाए गए हैं. न्यायालय की ओर से मामले में जवाब मांगे जाने के बाद संगठन स्तर पर भी इस विवाद को लेकर सक्रियता हो गया. प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार ने दोनों पक्षों से बात की. बैठक में जयपुर शहर भाजपा अध्यक्ष अमित गोयल और किशनपोल विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे चंद्र मनोहर बटवाड़ा से मामले को लेकर चर्चा हुई. चंद्र मनोहर बटवाड़ा ने भी बैठक में मामले पर चर्चा होने की पुष्टि की. उन्होंने कहा कि विवाद को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और संगठन स्तर पर ही इसका समाधान निकाला जाएगा.
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अमित गोयल बोले- कोई विवाद नहीं : जयपुर शहर भाजपा अध्यक्ष अमित गोयल ने मामले को लेकर कहा कि इसे विवाद के रूप में देखने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने न्यायालय की ओर से जवाब मांगे जाने को लेकर कहा कि यह प्रक्रिया का हिस्सा है. गोयल ने कहा कि मामले को ज्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है. संगठन की कोशिश है कि मंडल अध्यक्ष पद को लेकर पैदा हुई स्थिति का जल्द समाधान किया जाए और मामला आगे राजनीतिक या संगठनात्मक विवाद का रूप न ले. प्रदेश महामंत्री स्तर पर भी इस मामले को लेकर चर्चा हुई है.
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पुराना विवाद भी रहा चर्चा में : चांदपोल मंडल अध्यक्ष पद का मौजूदा विवाद भाजपा के संगठनात्मक पुनर्गठन और मंडल स्तर पर नियुक्तियों को लेकर पहले से चली आ रही चर्चाओं से भी जुड़ा हुआ है. मंडल अध्यक्ष पद पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि मंडल स्तर पर बूथ और वार्ड की गतिविधियों से लेकर चुनावी अभियानों तक संगठन के कार्यक्रमों को संचालित करने में मंडल अध्यक्ष की भूमिका रहती है. ऐसे में नियुक्ति और बदलाव को लेकर उठे सवालों ने स्थानीय संगठन में चर्चा को जन्म दिया. अब प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक के बाद पार्टी नेतृत्व की कोशिश मामले को शांत करने की है. खास बात यह है कि मामला न्यायालय तक पहुंच चुका है. इसलिए संगठन के सामने एक ओर कानूनी प्रक्रिया का पालन करने और दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष को दूर करने की चुनौती है.