ज्ञानवापी मामले में 2019 की वाद मित्र नियुक्ति को चुनौती, सुनवाई के बाद 8 जुलाई की तारीख तय
यह मामला स्थानांतरित होकर अपर जिला जज सप्तम विकास श्रीवास्तव की अदालत में पहुंचा, जहां सोमवार को सुनवाई हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 10:21 AM IST
वाराणसी: ज्ञानवापी परिसर से जुड़े सबसे पुराने वाद वर्ष 1991 में भगवान आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के मालिकाना हक, राग-भोग, पूजा-अर्चना और मंदिर पुनर्निर्माण की मांग को लेकर दाखिल किए गए थे.
इस वाद में तत्कालीन मुख्य पुजारी पंडित स्व. सोमनाथ व्यास, पंडित स्व. रामरंग शर्मा और पंडित स्व. हरिहर पांडेय वादी थे. मुकदमा अधिवक्ता स्व. बाबू दान बहादुर सिंह और पंडित स्व. संकटा प्रसाद तिवारी के माध्यम से दाखिल किया गया था.
आवेदिका अधिवक्ता अनुष्का तिवारी का आरोप है कि वर्ष 2019 में मूल वाद के एकमात्र जीवित वादी पंडित स्व. हरिहर पांडेय की स्थिति का लाभ उठाकर षड्यंत्रपूर्वक वाद मित्र नियुक्ति प्राप्त की गई.
आरोप लगाया गया कि बाद में वाद को अवर न्यायालय से जिला जज न्यायालय में स्थानांतरित कर अन्य ज्ञानवापी मामलों के साथ समेकित किए जाने और मुख्य वाद बनाए जाने का विरोध किया गया.
साथ ही राज्य सरकार, केंद्र सरकार और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को आवश्यक पक्षकार के रूप में प्रतिस्थापित नहीं किया गया, जिससे मुस्लिम पक्ष को लाभ पहुंचने की बात कही गई.
इन्हीं तथ्यों को आधार बनाते हुए अधिवक्ता अनुष्का तिवारी, जो ज्ञानवापी के एक वाद में भगवान की वाद मित्र हैं. तिवारी ने वर्ष 2019 की नियुक्ति आदेश को चुनौती देते हुए जिला जज न्यायालय में रिवीजन याचिका दाखिल की थी.
यह मामला स्थानांतरित होकर अपर जिला जज सप्तम विकास श्रीवास्तव की अदालत में पहुंचा, जहां सोमवार को सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान 2019 में वाद मित्र के पद पर नियुक्त विजय शंकर रस्तोगी ने दलील दी कि रिवीजन याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. वहीं अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने भी उनके पक्ष का समर्थन किया.
दूसरी ओर अधिवक्ता अनुष्का तिवारी ने न्यायालय में कहा कि यह कोई निजी संपत्ति विवाद का मामला नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधि वाद है, जो करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और आराध्य भगवान के अधिकारों से जुड़ा है.
उन्होंने कहा कि यदि कोई वाद मित्र भगवान के हित के विरुद्ध कार्य करता है, तो भक्तों को न्यायालय को अवगत कराने का अधिकार है, क्योंकि न्यायालय नाबालिग भगवान की संरक्षक होता है.
उन्होंने मामले को संवेदनशील और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बताते हुए मूल पत्रावली तलब किए जाने की मांग भी की. मामले में अगली सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तिथि नियत की गई है.