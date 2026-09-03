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रामलला मंदिर में नए सीईओ की नियुक्ति के बाद यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने लगाई सवालों की झड़ी

लखनऊ: भगवान राम लला मंदिर में नए सीईओ की नियुक्ति पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि भगवान रामलला मंदिर ट्रस्ट ने नए CEO को नियुक्ति प्रदान की है, लेकिन सवाल नए CEO की नियुक्ति का नहीं, सवाल तो भगवान रामलला के मंदिर में आए चढ़ावे और चंदे की लूट का था. उसका क्या हुआ ? मोदी और RSS ने चंदे के लुटेरों को तो, संरक्षण देकर बचा लिया, जो इस देश के करोड़ों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ और सनातन धर्म से धोखा है.

अजय राय ने कहा कि पीएम मोदी नए सीईओ की नियुक्ति कर रहे हैं, लेकिन मोदी और RSS चढ़ावे की लूट पर चुप क्यों हैं? मोदी को ज़वाब देना होगा. ये देश के करोड़ों करोड़ श्रद्धालुओं की आस्था को धोखा है, क्योंकि जिस ट्रस्ट में मोदी के इशारे पर चंपत राय बंसल, अनिल मिश्रा और तमाम लोग शामिल किए गए, उनको मोदी और भाजपा बचाकर कौन सा हिंदू धर्म का सम्मान कर रहे हैं?

कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि नए CEO की नियुक्ति से, जो भगवान रामलला के मंदिर में हजारों करोड़ चढ़ावे की लूट सालों साल चलती रही उसकी वसूली/रिकवरी कैसे होगी? नए CEO के आने से पिछली चंदे की लूट पर क्या कार्रवाई होगी?