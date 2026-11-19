चिकित्सा शिक्षा विभाग में 209 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति, स्टे के कारण ये भर्तियां अटकी हुई थी
चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 23 विशेषज्ञ क्षेत्रों में नियुक्ति की है. इससे मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों व डॉक्टरों की कमी दूर होगी.
Published : November 19, 2026 at 3:53 PM IST
जयपुर: चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 23 विशेषज्ञ क्षेत्रों में 209 चयनित असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति आदेश जारी किए हैं. इससे चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता के साथ विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी. वर्ष 2021 में सहायक आचार्य भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी. स्टे के कारण ये भर्तियां अटकी हुई थी.
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने बताया कि इन भर्तियों को लेकर कई अदालतों में मामले चल रहे थे. इसके चलते भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी हुई थी. गत 6 नवम्बर 2026 को न्यायालय से रोक हटा दी. इसके बाद विभाग ने आवश्यक कार्रवाई पूरी कर 18 नवंबर को 209 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं. शेष अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राप्त होने पर उनके नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे.
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23 विशेषज्ञ क्षेत्रों में नियुक्ति: प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने बताया कि जारी नियुक्तियों में जनरल सर्जरी के सर्वाधिक 41, स्त्री एवं प्रसूति रोग के 39, जनरल मेडिसिन के 31, शिशु रोग के 21, निश्चेतन के 20 तथा रेडियोडायग्नोसिस के 16 सहायक आचार्य शामिल हैं. इसके अतिरिक्त कार्डियोलॉजी एवं मेडिकल ऑन्कोलॉजी में 6-6, कार्डियो थोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी में 5, नेत्र रोग में 4 तथा एनाटॉमी में 3 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है. उन्होंने बताया कि सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, यूरोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी एवं माइक्रोबायोलॉजी में भी सहायक आचार्यों को नियुक्ति प्रदान की गई है. इसके अलावा पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, पीएण्डएसएम, डेंटल प्रोस्थेटिक्स, हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी, न्यूरोलॉजी, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एवं बायोकेमिस्ट्री सहित अन्य विशिष्टताओं में भी नियुक्तियां की गई हैं.
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