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चिकित्सा शिक्षा विभाग में 209 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति, स्टे के कारण ये भर्तियां अटकी हुई थी

चिकित्सा शिक्षा विभाग ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 23 विशेषज्ञ क्षेत्रों में 209 चयनित असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति आदेश जारी किए हैं. इससे चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता के साथ विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी. वर्ष 2021 में सहायक आचार्य भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी. स्टे के कारण ये भर्तियां अटकी हुई थी.