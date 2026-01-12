दून और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज को मिली फैकल्टी, 12 नए विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति
दून और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेजों के लिए 12 नए स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है.
देहरादून: राजकीय दून मेडिकल कॉलेज और पंडित रामसुमेर शुक्ल राजकीय मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर के तमाम डिपार्टमेंट में एक दर्जन विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है. इन सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति से मेडिकल कॉलेज में संकाय सदस्यों की कमी दूर होगी. साथ ही मेडिकल के छात्र-छात्राओं को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा. उत्तराखंड राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की काफी कमी है, जिस कमी को दूर करने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती की जा रही है.
इसी क्रम में चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत संचालित प्रदेशभर के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जा रही है. विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए सरकार ने हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में एक इंटरव्यू कमेटी का गठन किया है, जो वॉक-इन-इंटरव्यू के जरिए विशेषज्ञ चिकित्सकों का चयन कर रही है. इसी क्रम में चयन समिति ने 12 विशेषज्ञ चिकित्सकों का चयन किया है. जिनकी नियुक्ति की मंजूरी राज्य सरकार ने दे दी है. इनमें से 8 विशेषज्ञ चिकित्सकों को राजकीय दून मेडिकल कॉलेज और 4 विशेषज्ञ चिकित्सकों को रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति दी जाएगी.
साक्षात्कार समिति ने दून मेडिकल कॉलेज में रेडियो डायग्नोसिस विभाग में प्रोफेसर पद पर डॉ. ब्रजेंद्र नाथ त्रिपाठी का चयन किया है, जबकि माइक्रोबायोलॉजी विभाग में डॉ. मनीष कुमार, बल्ड बैंक में डॉ. सनोबर शमीम, आर्थोपीडिक्स में डॉ. मयंक सिंघल, एंटीनेटल चाइल्ड केयर में डॉ. सारा गुलेरिया, मैटरनिटी चाइल्ड हेल्थ केयर में डॉ. रूचि कर्नाटक, एनेस्थिसिया में डॉ. पूजा सांगोले और डॉ. इशिता बहुखंडी का चयन असिस्टेंट प्रोफेसर पद चयन किया है. इसी तरह रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में आब्स एंड गायनी विभाग में डॉ. प्रेरणा छाबड़ा, ईएनटी में डॉ. ललित सिंह पोखरिया, माइक्रोबायोलॉजी में डॉ. मयूरी श्रीवास्तव और स्किन रोग विभाग में डॉ. चिराग सैनी का असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयन किया गया है.
इन सभी चयनित विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति संविदा के जरिए अगले तीन सालों या फिर इन पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो के लिए की गई है. चयनित विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती से मेडिकल कॉलेजों में पढ़ रहे छात्रों को उच्च स्तरीय पढ़ाई के साथ बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा. इसके साथ ही अस्पतालों में आने वाले मरीजों को बेहतर उपचार भी मिल सकेगा.
वहीं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राजकीय दून मेडिकल कॉलेज और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 12 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है. संकाय सदस्यों की नियुक्ति से न सिर्फ चिकित्सा छात्रों को उच्चस्तरीय शिक्षण प्राप्त होगा, बल्कि कॉलेजों में रिसर्च और क्लीनिकल सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा.
