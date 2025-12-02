ETV Bharat / state

बिहार के दोनों डिप्टी सीएम के आप्त सचिव नियुक्त, जानें किसे मिली जिम्मेदारी?

नारायण प्रसाद के आप्त सचिव बने पूर्णेन्दु कुमार: बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पूर्णेन्दु कुमार को आपदा प्रबंधन मंत्री नारायण प्रसाद का आप्त सचिव नियुक्त किया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने चारों की अधिसूचना अलग-अलग जारी की है.

विजय सिन्हा के आप्त सचिव बने सुनील कुमार: बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुनील कुमार तिवारी को उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का आप्त सचिव नियुक्त किया गया है. इसके अलावे बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी गिरधारी लाल को समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी का आप्त सचिव नियुक्त किया गया है.

नारायण प्रसाद के आप्त सचिव (ETV Bharat)

अशोक चौधरी के आप्त सचिव बने संजीव कुमार: ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी के लिए बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी संजीव कुमार को आप्त सचिव नियुक्त किया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जानकारी दी गयी है कि इन सभी पदाधिकारी की नियुक्त अगले आदेश तक किया गया है.

अशोक चौधरी के आप्त सचिव (ETV Bharat)

बिहार सरकार में 26 मंत्री: बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है. सरकार में मुख्यमंत्री के अलावा 26 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें दो उपमुख्यमंत्री भी हैं. अब सरकार उपमुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए आप्त सचिव की नियुक्ति भी शुरू कर दी है.

आप्त सचिव क्या है?: आप्त सचिव (Private Secretary) एक सरकारी पद है, जिसपर मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी के लिए निजी सहायक के रूप में पदाधिकारी को नियुक्त किया जाता है. यह अधिकारी मंत्री या फिर वरिष्ठ अधिकारी के निजी मामलों की देखरेख करता है. पत्राचार, बैठक, कार्यकर्मों और यात्रा का प्रबंधन करता है. प्रशासनिक काम में भी मदद करता है.

कौन हो सकता है आप्त सचिव?: सरकार में आप्त सचिव की जिम्मेदारी आमतौर पर एक वरिष्ठ और विश्वसनीय अधिकारी को दिया जाता है. योग्यता की बात करें तो अधिकारी स्नातक या इससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त हो. ये अधिरकारी आईएएस या फिर राज्य प्रशासनिक सेवा के लेवल का होना चाहिए. सचिवालय कार्य या फिर जिस विभाग के लिए नियुक्त किया जाता है, उसका अनुभव होना चाहिए.

ये भी पढें: बिहार में बड़े पैमाने पर IAS अधिकारियों का तबादला, देखें लिस्ट