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बायोकेमिस्ट्री डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से राहत, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे चयनित कैंडिडेट

जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार को असिस्टेंट प्रोफेसर पीएससी 2022 की नियुक्ति प्रक्रिया में चयनित बायोकेमिस्ट्री से पीजी अभ्यार्थियों को नियुक्ति देने के दिए निर्देश.

JABALPUR HIGH COURT
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 4:21 PM IST

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जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बायोकेमिस्ट्री विषय के पीजी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. अदालत ने सरकार को असिस्टेंट प्रोफेसर पीएससी 2022 की नियुक्ति प्रक्रिया में चयनित बायोकेमिस्ट्री विषय से पीजी अभ्यार्थियों को नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं. कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया में चयनित बायोकेमिस्ट्री से पीजी अभ्यार्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाए.

डॉ. सुशील कुमार प्रजापति की तरफ से दायर की गई थी याचिका

याचिकाकर्ता डॉ. सुशील कुमार प्रजापति सहित अन्य की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि साल 2022 की MP PSC भर्ती में बॉटनी-जूलॉजी को शामिल किया गया था. जबकि बायोकेमिस्ट्री विषय को शामिल नहीं किया गया, जो बॉटनी और जूलॉजी का एक संबंधित विषय है.

इससे पूर्व वर्ष 2017 में बायोकेमिस्ट्री को बॉटनी-जूलॉजी के संबंधित विषय के रूप में मान्यता थी, लेकिन 2022 में इसे हटा दिया गया था. साल 2025-26 की भर्ती में सरकार ने फिर इसे बॉटनी और जूलॉजी के संबंधित विषय में शामिल कर लिया है. याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि पूर्व में न्यायालय ने उन्हें चयन प्रक्रिया में शामिल किये जाने को लेकर राहत दी थी, जिसके बाद वह चयन प्रक्रिया में शामिल हुए और अंतिम चयन सूची में चयनित हो गए हैं.

युगलपीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए सुनाया फैसला

युगलपीठ ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि एक बार जब बायोकेमिस्ट्री को जूलॉजी और बॉटनी का सहयोगी विषय मान लिया जाता है, तो अभ्यार्थियों को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए भाग लेने का अधिकार मिल जाता है. यह याचिका उन याचिकाकर्ताओं के मामले में स्वीकार की जाती हैं, जो अंतरिम आदेश के आधार पर शामिल हुए और उनका चयन हुआ है. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा ने पैरवी की.

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