अग्निवीर बनने के लिए 1 अप्रैल से करिए आवेदन, 1 से 10 जून के बीच सीईई परीक्षा

सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के अनुसार भर्ती से संबंधित विस्तृत अधिसूचना आधिकारिक वेबसाइट [www.joinindianarmy.nic.in](http://www.joinindianarmy.nic.in) पर उपलब्ध है. अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि के भीतर ऑनलाइन पंजीयन कर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी. आवेदन करते समय शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, शारीरिक मानक और अन्य पात्रता शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ना आवश्यक है. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों तय की जाएगी. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन कर लें, ताकि तकनीकी समस्याओं से बचा जा सके.

इस बार अग्निवीर भर्ती में जनरल ड्यूटी, तकनीकी, लिपिक, स्टोर कीपर, ट्रेडमैन (8वीं एवं 10वीं उत्तीर्ण), महिला (सेना पुलिस) सहित स्थायी कैडर के अंतर्गत नर्सिंग असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट वेट और सिपाही फार्मा जैसे पद शामिल हैं. भर्ती प्रक्रिया का पहला चरण ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (सीईई) होगा, जो 1 जून से 10 जून 2026 के मध्य आयोजित किए जाने की संभावना है.

बलौदा बाजार: देश सेवा का सपना देख रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है. भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. 13 फरवरी से 1 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. इस भर्ती अभियान के तहत पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न पदों पर आवेदन का अवसर दिया गया है. सेना भर्ती कार्यालय रायपुर ने अधिसूचना जारी कर इच्छुक उम्मीदवारों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की गई है.

अग्निवीर जनरल ड्यूटी (पुरुष)

अग्निवीर तकनीकी

अग्निवीर लिपिक/स्टोर कीपर टेक्निकल

अग्निवीर ट्रेडमैन (8वीं एवं 10वीं पास)

अग्निवीर महिला (सेना पुलिस)

नर्सिंग असिस्टेंट

नर्सिंग असिस्टेंट वेट

सिपाही फार्मा



एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का रखें ध्यान

ऊपर दिए गए सभी पदों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है. जैसे ट्रेडमैन पद के लिए 8वीं या 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है, जबकि तकनीकी और लिपिक पदों के लिए 12वीं में विज्ञान या संबंधित विषयों की अनिवार्यता हो सकती है. नर्सिंग असिस्टेंट और फार्मा पदों के लिए विज्ञान विषयों के साथ विशेष योग्यता जरूरी है.





परीक्षा और चयन प्रक्रिया

भर्ती की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी. पहला चरण ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (सीईई) होगा. यह परीक्षा 1 जून से 10 जून 2026 के बीच आयोजित किए जाने की संभावना है. परीक्षा में विषय संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और अभ्यर्थियों की बौद्धिक क्षमता, सामान्य ज्ञान और तकनीकी समझ का आंकलन किया जाएगा. सीईई में सफल उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मापदंड परीक्षण और मेडिकल जांच शामिल होगी. अंतिम चयन पूरी तरह योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा.





चयन प्रक्रिया में बरती जाएगी पारदर्शिता

सेना भर्ती कार्यालय रायपुर ने स्पष्ट किया है, भारतीय सेना की चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है. चयन में किसी भी प्रकार की सिफारिश, दबाव या आर्थिक लेनदेन का कोई स्थान नहीं है. केवल योग्यता, प्रदर्शन और निर्धारित मानकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है. युवाओं को आगाह किया गया है कि वे किसी भी प्रकार के दलाल या फर्जी एजेंटों के झांसे में न आएं. भर्ती से संबंधित सभी जानकारी केवल आधिकारिक वेबसाइट और अधिकृत कार्यालयों से ही प्राप्त करें.



आवेदक यहां करें संपर्क

अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए सेना भर्ती कार्यालय, नया रायपुर (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निकट) में संपर्क की व्यवस्था की गई है. किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए फोन नंबर 0771-2965212 और 0771-2965214 पर संपर्क किया जा सकता है. इसके अलावा जिला रोजगार कार्यालय बलौदा बाजार द्वारा भी युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है. अभ्यर्थी 07727-299443 पर संपर्क कर सकते हैं. साथ ही व्हाट्सएप नंबर 9009962186 और 9827168832 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है.

