कानपुर में दशहरा से पहले KDA की सौगात, 844 प्लॉटों के लिए करें ऑनलाइन आवेदन
जवाहरपुरम, शताब्दी नगर, हाईवे सिटी विस्तार, अर्रा बिनगवां समेत अन्य स्थानों पर मिलेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 8:43 AM IST
कानपुर: शहर के ऐसे आमजन जो दशहरा से पहले अपना मनपसंद घर खरीदना चाह रहे थे, उनके लिए कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) से राहतभरी खबर लेकर आया है. अब केडीए की ओर से शहर के महावीर नगर, शताब्दी नगर, जवाहरपुरम, हाईवे सिटी विस्तार, अर्रा बिनगवां समेत अन्य स्थानों पर ऐसे 844 भूखंडों को चिन्हित किया गया है, जो सालों से बिक नहीं रहे थे. अब उनकी पूरी जानकारी केडीए के आनलाइन पोर्टल (ई-ऑक्शन) पर अपलोड कर दी गई है. बुधवार से ही आमजन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.
कब होगी ई ऑक्शन
16 नवबंर तक ई-ऑक्शन का मौका होगा. इसके बाद 16 अक्टूबर से 17 नवंबर तक बोली लगाने का मौका दिया गया है. इस पूरे मामले को लेकर केडीए के सचिव अभय पांडेय ने बताया, 844 भूखंडों की जानकारी कोई भी आवेदक केडीए की वेबसाइट से ले सकते हैं. आवासीय, व्यावसायिक, स्कूल-कालेज, स्टेडियम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स समेत अन्य कई विधाओं में प्लाट्स निकाले हैं. इसके साथ ही दशहरा पर हाईवे सिटी विस्तार योजना के अंतर्गत 96 आवासीय भूखंड खरीदने का भी मौका दिया जा रहा है. आवेदक लगातार केडीए की वेबसाइट देखते रहें.
दाम और क्षेत्रफल कितना?
केडीए सचिव अभय पांडेय ने बताया, जो 844 भूखंड निकाले गए हैं, उनमें सबसे कम एरिया वाला भूखंड 30 वर्गमीटर का होगा. इसकी कीमत 15 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर से शुरू होगी. इसी तरह जैसे-जैसे एरिया बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे कीमतें भी बढ़ती जाएंगी. सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला भूखंड 8999.61 वर्गमीटर का होगा. साथ ही इसकी कीमत 1,39,300 रुपये प्रति वर्गमीटर से शुरू होगी. उन्होंने कहा, सभी प्रकार के भूखंडों का एरिया व कीमतें भी उनके सामने दर्ज की गई हैं.
भूखंडों के प्रकार
- न्यू ट्रांसपोर्ट नगर 220 व्यावसायिक
- भागीरथी व जान्हवी 97 व्यावसायिक
- तात्या टोपे नगर 21 व्यावसायिक
- रामगंगा इंक्लेव पार्ट 20 आवासीय
- शताब्दी नगर सेक्टर 3-4 42 आवासीय
- महावीर नगर विस्तार पार्ट-2 88 आवासीय
- महावीर नगर विस्तार 125 व्यावसायिक
- स्टेडियम, दुकान, कॉम्प्लेक्स 49 व्यावसायिक
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