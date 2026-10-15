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कानपुर में दशहरा से पहले KDA की सौगात, 844 प्लॉटों के लिए करें ऑनलाइन आवेदन

केडीए ने दी सौगात. ( etv bahrat )

कानपुर: शहर के ऐसे आमजन जो दशहरा से पहले अपना मनपसंद घर खरीदना चाह रहे थे, उनके लिए कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) से राहतभरी खबर लेकर आया है. अब केडीए की ओर से शहर के महावीर नगर, शताब्दी नगर, जवाहरपुरम, हाईवे सिटी विस्तार, अर्रा बिनगवां समेत अन्य स्थानों पर ऐसे 844 भूखंडों को चिन्हित किया गया है, जो सालों से बिक नहीं रहे थे. अब उनकी पूरी जानकारी केडीए के आनलाइन पोर्टल (ई-ऑक्शन) पर अपलोड कर दी गई है. बुधवार से ही आमजन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.

कब होगी ई ऑक्शन

16 नवबंर तक ई-ऑक्शन का मौका होगा. इसके बाद 16 अक्टूबर से 17 नवंबर तक बोली लगाने का मौका दिया गया है. इस पूरे मामले को लेकर केडीए के सचिव अभय पांडेय ने बताया, 844 भूखंडों की जानकारी कोई भी आवेदक केडीए की वेबसाइट से ले सकते हैं. आवासीय, व्यावसायिक, स्कूल-कालेज, स्टेडियम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स समेत अन्य कई विधाओं में प्लाट्स निकाले हैं. इसके साथ ही दशहरा पर हाईवे सिटी विस्तार योजना के अंतर्गत 96 आवासीय भूखंड खरीदने का भी मौका दिया जा रहा है. आवेदक लगातार केडीए की वेबसाइट देखते रहें.