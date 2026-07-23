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शामलात भूमि नियमितीकरण के लिए अंतिम तारीख बढ़ी, जानें आवेदन की प्रक्रिया और योजना से जुड़ी शर्तें

कुरुक्षेत्र: हरियाणा सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शामलात भूमि पर बसे हजारों परिवारों को बड़ी राहत दी है. ग्राम पंचायतों की शामलात भूमि पर कब्जा करके बने आवासीय मकानों के नियमितीकरण और भूमि क्रय से जुड़े मामलों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 16 जनवरी 2027 कर दिया गया है.​ रुक्षेत्र के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने सरकार के विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि अब पात्र नागरिक 'समाधान पोर्टल' के माध्यम से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं.

योजना से जुड़ी मुख्य पात्रता एवं शर्तें: ​यह राहत केवल उन आवासीय मकानों के लिए है जो 31 मार्च 2004 या उससे पहले बने हुए हैं. अधिकतम 500 वर्ग गज तक के आवासीय निर्माण ही नियमितीकरण के दायरे में आएंगे. नए एवं पुराने सभी आवेदनों का निपटारा केवल समाधान पोर्टल के माध्यम से होगा. कोई भी ऑफलाइन/भौतिक आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

प्रक्रिया होगी पूरी तरह पारदर्शी (SMS से मिलेगी हर अपडेट): ​पूर्व में प्रशासनिक औपचारिकताओं, जैसे सीमांकन रिपोर्ट और दस्तावेजों की उपलब्धता में देरी के कारण कई योग्य नागरिक आवेदन से वंचित रह गए थे. इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने नियम 15-बी में संशोधन कर आवेदन अवधि बढ़ाई है. नागरिक घर बैठे ही पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे. ग्राम सचिव द्वारा केस अग्रेषित करने, ग्राम पंचायत व ग्राम सभा की कार्यवाही, बीडीपीओ की अनुशंसा और उपायुक्त स्तर की कार्रवाई की हर जानकारी सीधे आवेदक के मोबाइल पर SMS द्वारा भेजी जाएगी. डिजिटल ट्रैकिंग से पूरी प्रक्रिया में जवाबदेही तय होगी और नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.