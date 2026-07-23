शामलात भूमि नियमितीकरण के लिए अंतिम तारीख बढ़ी, जानें आवेदन की प्रक्रिया और योजना से जुड़ी शर्तें
सरकार ने शामलात भूमि पर कब्जा करके बने आवासीय मकानों के नियमितीकरण और भूमि क्रय से जुड़े मामलों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई.
Published : July 23, 2026 at 7:18 PM IST
कुरुक्षेत्र: हरियाणा सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शामलात भूमि पर बसे हजारों परिवारों को बड़ी राहत दी है. ग्राम पंचायतों की शामलात भूमि पर कब्जा करके बने आवासीय मकानों के नियमितीकरण और भूमि क्रय से जुड़े मामलों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 16 जनवरी 2027 कर दिया गया है. रुक्षेत्र के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने सरकार के विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि अब पात्र नागरिक 'समाधान पोर्टल' के माध्यम से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं.
योजना से जुड़ी मुख्य पात्रता एवं शर्तें: यह राहत केवल उन आवासीय मकानों के लिए है जो 31 मार्च 2004 या उससे पहले बने हुए हैं. अधिकतम 500 वर्ग गज तक के आवासीय निर्माण ही नियमितीकरण के दायरे में आएंगे. नए एवं पुराने सभी आवेदनों का निपटारा केवल समाधान पोर्टल के माध्यम से होगा. कोई भी ऑफलाइन/भौतिक आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.
प्रक्रिया होगी पूरी तरह पारदर्शी (SMS से मिलेगी हर अपडेट): पूर्व में प्रशासनिक औपचारिकताओं, जैसे सीमांकन रिपोर्ट और दस्तावेजों की उपलब्धता में देरी के कारण कई योग्य नागरिक आवेदन से वंचित रह गए थे. इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने नियम 15-बी में संशोधन कर आवेदन अवधि बढ़ाई है. नागरिक घर बैठे ही पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे. ग्राम सचिव द्वारा केस अग्रेषित करने, ग्राम पंचायत व ग्राम सभा की कार्यवाही, बीडीपीओ की अनुशंसा और उपायुक्त स्तर की कार्रवाई की हर जानकारी सीधे आवेदक के मोबाइल पर SMS द्वारा भेजी जाएगी. डिजिटल ट्रैकिंग से पूरी प्रक्रिया में जवाबदेही तय होगी और नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.
उपायुक्त को मिली अंतिम स्वीकृति की शक्ति: मामलों के त्वरित एवं प्रभावी निष्पादन के लिए सरकार ने हरियाणा विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) अधिनियम, 1961 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है. पात्र मामलों में अंतिम स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार संबंधित जिले के उपायुक्त को सौंपा गया है. जिन मामलों में पहले भौतिक आवेदन दिए जा चुके हैं, उन्हें भी ग्राम पंचायत/ग्राम सभा के प्रस्तावों और आवश्यक दस्तावेजों के साथ पोर्टल पर फिर से अपलोड करना अनिवार्य होगा.
समझें क्या होती है शामलात भूमि? शामलात भूमि गांव की वो साझी जमीन होती है, जो किसी एक व्यक्ति विशेष की न होकर पूरे गांव या समुदाय की होती है. कानूनी तौर पर इसका स्वामित्व और प्रबंधन ग्राम पंचायत के पास होता है. इस भूमि का उपयोग रास्ते, जोहड़ (तालाब), चारागाह, स्कूल या अन्य सामुदायिक कार्यों के लिए किया जाता है. सरकार के नए नियमों के तहत, वर्षों से कब्जा जमाकर रहे पात्र नागरिकों को निर्धारित नियमों का पालन करने पर मालिकाना हक मिलेगा.
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