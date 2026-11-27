18 साल होने से पहले की कर सकते हैं Voter ID Card के लिए आवेदन, यहां देखें कैसे करें Apply
1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष पूर्ण होने से पहले एडवांस में ही मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म 6, जिला प्रशासन चला रहा जागरूकता अभियान
Published : November 27, 2026 at 12:49 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में आप अगर 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं तो आपके लिए यह खबर अहम है. अब आपको 18 साल की उम्र पूरे होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है. अगर आपकी उम्र 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है तो आप एडवांस में ही मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 भर कर जमा कर सकते हैं. इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से युवाओं को जागरूक करने का अभियान भी चलाया जा रहा है. प्रशासन का प्रयास है कि अधिक से अधिक पात्र युवा समय रहते अपना आवेदन जमा कर दें. जिससे मतदाता के रूप में पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जा सके और युवा लोकतंत्र के महापर्व यानी कि चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें.
दरअसल, गाजियाबाद में 4 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाना है. ऐसे में 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाली युवाओं के लिए एडवांस में फॉर्म 6 भरना महत्वपूर्ण है. निर्धारित प्रक्रिया के तहत अग्रिम आवेदन करने से पात्रता की तारीख के अनुसार मतदाता सूची में नाम शामिल करने की प्रक्रिया समय से पूरी करने में मदद मिलेगी.
युवाओं के मन में सबसे बड़ा सवाल यह रहता है कि आखिरी एडवांस में फॉर्म 6 कैसे भर सकते हैं. इसके लिए निर्वाचन आयोग की ओर से तीन विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं. पहला विकल्प ECI नेट मोबाइल एप्लीकेशन युवा अपने मोबाइल फोन से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मतदाता पंजीकरण से संबंधित प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं. एप्लीकेशन के माध्यम से निर्धारित जानकारी भरकर फॉर्म 6 ऑनलाइन जमा किया जा सकता है.
दूसरा विकल्प निर्वाचन आयोग के आधिकारिक वेबसाइट है. आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म 6 का विकल्प चुनना होगा. इसके बाद मांगी गई जानकारी और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे. आवेदन जमा होने के बाद उसकी स्थिति भी ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है.
तीसरा विकल्प ऑफलाइन आवेदन का है, जो युवा मोबाइल एप्लीकेशन की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन नहीं करना चाहते हैं. वह अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से फार्म 6 भरकर जमा कर सकते हैं. इसके लिए प्रशासन की ओर से विशेष अभियान चलाया जाएगा.
गाजियाबाद में 28-29 नवंबर 2026 को विशेष अभियान के तहत सभी बीएलओ अपने-अपने निर्धारित क्षेत्र में मौजूद रहेंगे. इस दौरान युवा अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर पहुंचकर BLO से संपर्क कर सकते हैं. BLO से फॉर्म 6 प्राप्त कर, उसे भरने और आवेदन जमा करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं. जिन युवाओं की उम्र 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है. वह आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन एडवांस में जमा कर सकते हैं.
प्रशासन की ओर से इस विशेष अभियान को युवाओं तक पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है. इसके तहत शैक्षिक संस्थानों को भी जोड़ा गया है. कॉलेज और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों के माध्यम से ऐसे युवाओं की पहचान कर उन्हें अग्रिम मतदाता पंजीकरण के बारे में जागरूक किया जा रहा है. उन्हें बताया जा रहा है कि किस तरह से फार्म 6 भरना है और आवेदन के लिए किन जानकारी और दस्तावेजों की आवश्यकता होगी.
जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार एम. ने युवाओं से अपील की है कि लोकतंत्र के महापर्व में सक्रिय भागीदारी के लिए मतदाता के रूप में पंजीकृत होना बेहद जरूरी है. युवाओं को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए आगे आना चाहिए. 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाली युवा एडवांस में फार्म से भरकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं.
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