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18 साल होने से पहले की कर सकते हैं Voter ID Card के लिए आवेदन, यहां देखें कैसे करें Apply

18 साल होने से पहले की कर सकते हैं Voter ID Card के लिए Apply ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में आप अगर 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं तो आपके लिए यह खबर अहम है. अब आपको 18 साल की उम्र पूरे होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है. अगर आपकी उम्र 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है तो आप एडवांस में ही मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 भर कर जमा कर सकते हैं. इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से युवाओं को जागरूक करने का अभियान भी चलाया जा रहा है. प्रशासन का प्रयास है कि अधिक से अधिक पात्र युवा समय रहते अपना आवेदन जमा कर दें. जिससे मतदाता के रूप में पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जा सके और युवा लोकतंत्र के महापर्व यानी कि चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें.

दरअसल, गाजियाबाद में 4 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाना है. ऐसे में 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाली युवाओं के लिए एडवांस में फॉर्म 6 भरना महत्वपूर्ण है. निर्धारित प्रक्रिया के तहत अग्रिम आवेदन करने से पात्रता की तारीख के अनुसार मतदाता सूची में नाम शामिल करने की प्रक्रिया समय से पूरी करने में मदद मिलेगी.