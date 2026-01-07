ETV Bharat / state

आरपीएससी: एपीओ मुख्य परीक्षा-2024 की उत्तर पुस्तिका डाउनलोड के लिए 12 जनवरी से शुरू होंगे आवेदन

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी (मुख्य) परीक्षा-2024 की उत्तर-पुस्तिकाएं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जा रही हैं. जो अभ्यर्थी स्वयं की उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के इच्छुक हैं, वे आगामी 12 से 27 जनवरी तक आयोग के पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे.

आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त करने के लिए केवल आयोग के पोर्टल पर ही आवेदन करें. ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल पर आवेदन न करें. अन्य किसी भी माध्यम से किया गया आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा. मेहता ने बताया कि निर्धारित लिंक पर अभ्यर्थी स्वयं के आवेदन क्रमांक, रोल नंबर और जन्म तिथि से ओटीपी प्राप्त कर लॉगिन करने के बाद पेपर सेलेक्ट कर उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त करने के लिए आवेदन करें. उन्होंने बताया कि इस अवधि में उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त करने के लिए आयोग के पोर्टल पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं ही आयोग के पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी.

