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देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए आवेदन शुरू, 56 हजार बुजुर्गों को मिलेगी निःशुल्क यात्रा की सौगात

जयपुर: प्रदेश के हजारों बुजुर्गों के लिए देवस्थान विभाग ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026-27 की शुरुआत का ऐलान कर दिया है. योजना के तहत इस बार 50 हजार वरिष्ठ नागरिकों को एसी ट्रेनों से देश के 15 प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाए जाएंगे, जबकि छह हजार बुजुर्गों को हवाई मार्ग से नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा कराई जाएगी. कुल 56 हजार बुजुर्गों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी. आवेदन प्रक्रिया 27 मई से शुरू होकर 10 जून तक चलेगी. खास बात यह है कि यात्रा केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक अनुभव भी बनने जा रही है.

लॉटरी से होगा चयन: देवस्थान विभाग के अनुसार बुधवार से शुरू होने वाली ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 जून तक चलेगी. इस प्रक्रिया के पूरी होने के बाद पात्र आवेदकों का चयन लॉटरी से किया जाएगा. प्रत्येक जिले का निर्धारित कोटा होगा, उसी के अनुसार यात्रियों का चयन होगा. प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार जुलाई महीने से यात्राएं शुरू कराई जाएंगी. चयनित यात्रियों की सूची जिला कलेक्टर कार्यालय, देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त कार्यालय और विभागीय वेबसाइट पर जारी की जाएगी.

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देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि योजना पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया के तहत संचालित होगी और मुख्य सूची के साथ 100 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी, ताकि किसी यात्री के यात्रा रद्द करने पर प्रतीक्षा सूची से अन्य यात्री को तुरंत अवसर दिया जा सके. तीर्थ यात्रा ट्रेन का नाम भारत गौरव पर्यटन ट्रेन रहेगा, जिसके प्रत्येक कोच को राजस्थान की धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत की थीम पर सजाया जाएगा. जयपुर के आराध्य ठाकुर गोविंददेव जी मंदिर, खाटूश्यामजी, सालासर बालाजी सहित प्रदेश के 20 से ज्यादा किलों, महलों और धरोहरों की झलक यात्रियों को ट्रेन में ही देखने को मिलेगी. विभाग का उद्देश्य यात्रा के दौरान राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान को देशभर में प्रदर्शित करना है.

ट्रेनों में फिर दिखेंगे जीआरपीएफ जवान: इस योजना की ट्रेनों में फिर से जीआरपीएफ जवानों की तैनाती की जाएगी. यात्रियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों की यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए चिकित्सा सहायता, भोजन, ठहराव और सुरक्षा के अलग इंतजाम किए जाएंगे. योजना के लिए राज्य सरकार ने लगभग 150 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है. मंत्री कुमावत का मानना है कि इससे हजारों बुजुर्गों को धार्मिक पर्यटन का लाभ मिलेगा.

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हिंदू, जैन और सिख धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण तीर्थ शामिल:

योजना के तहत देश के विभिन्न हिस्सों के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को शामिल किया गया है. इनमें हिंदू, जैन और सिख धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण तीर्थ भी सम्मिलित हैं.

हवाई मार्ग से: पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू (नेपाल)