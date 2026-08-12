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हज यात्रा 2027: हज इंस्पेक्टर पदों के लिए आवेदन शुरू, 27 अगस्त तक कर सकेंगे अप्लाई

हज इंस्पेक्टर पदों के लिए आवेदन शुरू ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: हज कमेटी ऑफ इंडिया ने वर्ष 2027 की हज यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए हज इंस्पेक्टरों की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार तय शर्तों के अधीन आवेदन कर सकते हैं. उत्तर प्रदेश हज कमेटी के सचिव मोहम्मद तारीक ने बताया कि 135 हज यात्रियों पर एक हज इंस्पेक्टर तैनात किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह तस्वीर 17 अगस्त के बाद पूरी तरह से साफ हो जाएगी, जब उत्तर प्रदेश के 22 हजार यात्री अपनी पहली किस्त जमा करेंगे. इसी के आधार पर यह स्पष्ट होगा कि कुल कितने यात्री इस बार हज पर जाएंगे, हालांकि हज कमेटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक अनुपात 135 यात्रियों पर एक इंस्पेक्टर रहेगा. हज इंस्पेक्टर के लिए 27 अगस्त तक कर सकेंगे अप्लाई (Photo Credit; ETV Bharat) सचिव ने यह भी बताया कि प्रदेश के सरकारी अनुदान प्राप्त (एडेड) मदरसों में कार्यरत कर्मचारी और शिक्षक भी हज इंस्पेक्टर पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे. उन्होंने हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी नियमों और शर्तों का हवाला देते हुए कहा कि चयन इन्हीं मानकों के आधार पर होगा, यदि आवेदनों की संख्या अधिक रही तो लॉटरी प्रणाली से चयन किया जाएगा. उन्होंने चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरते जाने का भरोसा दिलाया है. कौन कर सकता है आवेदन? आवेदन के लिए पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं: आवेदक सुन्नी मुस्लिम पुरुष या महिला हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक हो. केंद्र या राज्य सरकार का स्थायी कर्मचारी होना अनिवार्य है. 13 अगस्त 2026 को आवेदक की आयु 50 वर्ष से अधिक न हो.

अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी, स्थानीय भाषा और अरबी भाषा का ज्ञान रखने वाले आवेदकों को वरीयता दी जाएगी.

आवेदक मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, कंप्यूटर में दक्ष हो और हज सुविधा ऐप की जानकारी रखता हो.

हज के अरकान (धार्मिक विधियों) की समुचित जानकारी और बड़े जन-समूहों को प्रभावी ढंग से संबोधित व मार्गदर्शन करने की क्षमता आवश्यक है, जिन आवेदकों के विरुद्ध पिछले वर्षों में कॉन्सल जनरल ऑफ इंडिया, हज कमेटी ऑफ इंडिया (मुंबई) या राज्य हज समिति की कोई प्रतिकूल रिपोर्ट हो, उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा. आवेदक केंद्र/राज्य सरकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, अर्धसैनिक बल, संवैधानिक संस्था अथवा केंद्र/राज्य सरकार के अधीन किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) से संबद्ध हो. हालांकि ग्रुप-ए/क्लास-1 अथवा सातवें वेतन आयोग के पे-लेवल-10 या उससे ऊपर के अधिकारी-कर्मचारी और राज्य सरकार में समकक्ष पद वाले इसके पात्र नहीं होंगे. कैसे और कब करें आवेदन: