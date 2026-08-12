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हज यात्रा 2027: हज इंस्पेक्टर पदों के लिए आवेदन शुरू, 27 अगस्त तक कर सकेंगे अप्लाई

135 हज यात्रियों पर एक हज इंस्पेक्टर तैनात किया जाएगा.

हज इंस्पेक्टर पदों के लिए आवेदन शुरू
हज इंस्पेक्टर पदों के लिए आवेदन शुरू (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 6:35 PM IST

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लखनऊ: हज कमेटी ऑफ इंडिया ने वर्ष 2027 की हज यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए हज इंस्पेक्टरों की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार तय शर्तों के अधीन आवेदन कर सकते हैं.

उत्तर प्रदेश हज कमेटी के सचिव मोहम्मद तारीक ने बताया कि 135 हज यात्रियों पर एक हज इंस्पेक्टर तैनात किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह तस्वीर 17 अगस्त के बाद पूरी तरह से साफ हो जाएगी, जब उत्तर प्रदेश के 22 हजार यात्री अपनी पहली किस्त जमा करेंगे. इसी के आधार पर यह स्पष्ट होगा कि कुल कितने यात्री इस बार हज पर जाएंगे, हालांकि हज कमेटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक अनुपात 135 यात्रियों पर एक इंस्पेक्टर रहेगा.

हज इंस्पेक्टर के लिए 27 अगस्त तक कर सकेंगे अप्लाई
हज इंस्पेक्टर के लिए 27 अगस्त तक कर सकेंगे अप्लाई (Photo Credit; ETV Bharat)

सचिव ने यह भी बताया कि प्रदेश के सरकारी अनुदान प्राप्त (एडेड) मदरसों में कार्यरत कर्मचारी और शिक्षक भी हज इंस्पेक्टर पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे. उन्होंने हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी नियमों और शर्तों का हवाला देते हुए कहा कि चयन इन्हीं मानकों के आधार पर होगा, यदि आवेदनों की संख्या अधिक रही तो लॉटरी प्रणाली से चयन किया जाएगा. उन्होंने चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरते जाने का भरोसा दिलाया है.

कौन कर सकता है आवेदन? आवेदन के लिए पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं:

आवेदक सुन्नी मुस्लिम पुरुष या महिला हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक हो.

केंद्र या राज्य सरकार का स्थायी कर्मचारी होना अनिवार्य है. 13 अगस्त 2026 को आवेदक की आयु 50 वर्ष से अधिक न हो.
अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी, स्थानीय भाषा और अरबी भाषा का ज्ञान रखने वाले आवेदकों को वरीयता दी जाएगी.
आवेदक मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, कंप्यूटर में दक्ष हो और हज सुविधा ऐप की जानकारी रखता हो.


हज के अरकान (धार्मिक विधियों) की समुचित जानकारी और बड़े जन-समूहों को प्रभावी ढंग से संबोधित व मार्गदर्शन करने की क्षमता आवश्यक है, जिन आवेदकों के विरुद्ध पिछले वर्षों में कॉन्सल जनरल ऑफ इंडिया, हज कमेटी ऑफ इंडिया (मुंबई) या राज्य हज समिति की कोई प्रतिकूल रिपोर्ट हो, उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा.

आवेदक केंद्र/राज्य सरकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, अर्धसैनिक बल, संवैधानिक संस्था अथवा केंद्र/राज्य सरकार के अधीन किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) से संबद्ध हो. हालांकि ग्रुप-ए/क्लास-1 अथवा सातवें वेतन आयोग के पे-लेवल-10 या उससे ऊपर के अधिकारी-कर्मचारी और राज्य सरकार में समकक्ष पद वाले इसके पात्र नहीं होंगे.

कैसे और कब करें आवेदन:

ऑनलाइन आवेदन 13 अगस्त 2026 से शुरू होकर 27 अगस्त तक हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई की आधिकारिक वेबसाइट https://hajcommittee.gov.in पर किए जा सकेंगे. आवेदन के साथ सभी आवश्यक निर्धारित प्रपत्र भी अपलोड करने होंगे. ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

आवेदन के साथ नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनेक्जर-1) अपलोड करना अनिवार्य है. यदि आवेदन के समय यह प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो, तो साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने की वचनबद्धता के साथ एक अंडरटेकिंग अपलोड करनी होगी. इसके अलावा आवेदन करने के तुरंत बाद आवेदन की हार्ड कॉपी संबंधित कार्यालय में डाक या स्वयं जाकर उपलब्ध कराना आवश्यक होगा.

हज कमेटी ने आवेदकों से अनुरोध किया है कि आवेदन करने से पहले 11 अगस्त 2026 को जारी परिपत्र (सर्कुलर-07) का गंभीरता से अध्ययन कर लें, ताकि सभी शर्तें और आवश्यक दस्तावेज़ सही तरीके से समझ कर अपलोड किए जा सकें.

चयन प्रक्रिया और प्रशिक्षण

चयन प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित परीक्षा और साक्षात्कार के संयुक्त अंकों के आधार पर होगी, जिसमें परीक्षा 170 अंकों की और साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण 30 अंकों का होगा. नोटिस के अनुसार परीक्षा और साक्षात्कार की तिथियों को लेकर कुछ विसंगतियां हैं. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि सटीक कार्यक्रम के लिए हज कमेटी की वेबसाइट और आधिकारिक परिपत्र अवश्य देखें. चयनित उम्मीदवारों का दो दिवसीय प्रशिक्षण अक्टूबर 2026 के दूसरे सप्ताह में मुंबई में प्रस्तावित है.

चयनित राज्य हज इंस्पेक्टरों की प्रतिनियुक्ति अवधि लगभग दो माह की होगी और इस दौरान वे अपने मूल विभाग से वेतन व भत्ते प्राप्त करते रहेंगे. ड्यूटी पर तैनाती के साथ ही उनके मूल विभाग के सेवा अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि भी की जाएगी.

अन्य अनिवार्य शर्तें:

आवेदक के अंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट की वैधता 31 दिसंबर 2027 तक होना अनिवार्य है. साथ ही, जिन आवेदकों ने पहले तीन बार या उससे अधिक बार सखा-उल-हुज्जाज/स्टेट हज इंस्पेक्टर के रूप में सेवा दी हो, वे इस बार आवेदन के पात्र नहीं होंगे.

आरक्षण व्यवस्था:
25 प्रतिशत सीटें उन आवेदकों के लिए है, जिन्होंने पिछले पांच वर्षों में स्टेट हज इंस्पेक्टर या हज प्रतिनियुक्ति के दौरान उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है. कुछ सीटें उन आवेदकों के लिए आरक्षित हैं, जो स्वयं हज कर चुके हैं. कुछ सीटें हज कमेटी व वक्फ बोर्ड के अर्हता प्राप्त स्थायी कर्मचारियों के लिए आरक्षित है. शेष 50 प्रतिशत सीटें सभी पात्र आवेदकों के लिए खुली रहेंगी. हज कमेटी ने स्पष्ट किया है कि आवेदन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी और चयन पूरी तरह मेरिट व निर्धारित मानकों के आधार पर होगा.

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