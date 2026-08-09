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JNU में डिप्लोमा ऑफ प्रोफिशिएंसी प्रोग्राम के लिए आवेदन शुरू, 17 अगस्त तक मौका

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए डिप्लोमा ऑफ प्रोफिशिएंसी (DOP) प्रोग्राम में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है. विश्वविद्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, इन कार्यक्रमों में दाखिले के इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवारों के पास आवेदन करने के लिए 17 अगस्त 2026 तक का समय है. अंतिम दिनों में आवेदन करने पर तकनीकी परेशानी या अन्य कारणों से आवेदन अधूरा रह सकता है, इसलिए उम्मीदवारों को आवेदन से पहले पात्रता सहित सभी जरूरी जानकारी ध्यान से पढ़ने की सलाह दी है.

पात्रता की जानकारी ई-प्रॉस्पेक्टस में: जेएनयू प्रशासन ने कहा है कि डिप्लोमा ऑफ प्रोफिशिएंसी प्रोग्राम से जुड़ी पात्रता शर्तों और अन्य जरूरी विवरण विश्वविद्यालय के ई-प्रॉस्पेक्टस में हैं. उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले संबंधित कार्यक्रम की पात्रता की जांच करनी होगी. विश्वविद्यालय प्रशासन ने उम्मीदवारों से कहा है कि वह यह सुनिश्चित करें कि वह जिस डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसकी निर्धारित पात्रता को पूरा करते हैं. इसके साथ ही आवेदन से जुड़े अन्य नियम और शर्तों को भी ध्यान से पढ़ना जरूरी होगा.

आवेदन से पहले पूरी जानकारी पढ़ने की सलाह: जेएनयू ने उम्मीदवारों को आवेदन जमा करने से पहले कार्यक्रम से संबंधित सभी विवरण अच्छी तरह समझने की सलाह दी है. ई-प्रॉस्पेक्टस में जानकारी के आधार पर उम्मीदवार अपनी पात्रता और आवेदन से जुड़ी जरूरतों की जांच कर सकते हैं. विश्वविद्यालय की अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले पात्रता और अन्य विवरणों के संबंध में स्वयं संतुष्ट होना चाहिए. यानी फॉर्म जमा करने से पहले उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा दी गई जानकारी सही है और वह संबंधित कार्यक्रम के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करता है.