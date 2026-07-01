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CBSE की 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा 2026 के लिए आवेदन शुरू, 28 जुलाई को होगी परीक्षा; जानें पात्रता और जरूरी नियम

नई देिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. स्कूलों के माध्यम से ऑनलाइन उम्मीदवारों की सूची (LOC) जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. यह परीक्षा 28 जुलाई 2026 को होगी. बोर्ड ने पात्रता, आवेदन शुल्क और स्कूलों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं. ऐसे में जिन छात्रों को कंपार्टमेंट मिला है या जो किसी विषय में अपने अंक सुधारना चाहते हैं, उन्हें समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

CBSE के अनुसार, कक्षा 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की सूची (LOC) ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. छात्र स्वयं आवेदन नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें अपने संबंधित स्कूल के माध्यम से आवेदन करना होगा. स्कूलों को निर्धारित समय के अंदर सभी पात्र छात्रों का विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा.

28 जुलाई को होगी सप्लीमेंट्री परीक्षा

बोर्ड ने घोषणा की है कि कक्षा 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा 28 जुलाई 2026 (मंगलवार) को होगी. परीक्षा उसी पाठ्यक्रम के आधार पर होगी, जो मुख्य परीक्षा 2025-26 के लिए निर्धारित किया गया था. एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख की जानकारी बाद में अलग से दी जाएगी. CBSE ने सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए पात्र छात्रों की श्रेणियां भी स्पष्ट कर दी हैं. मुख्य परीक्षा 2026 में पहली बार शामिल होकर 'कंपार्टमेंट' पाने वाले छात्र इस परीक्षा में बैठ सकते हैं.

इसके अलावा, मुख्य परीक्षा में पास हो चुके छात्र यदि किसी एक विषय में अपने अंक सुधारना चाहते हैं तो वे 'इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस' श्रेणी के तहत आवेदन कर सकते हैं. छह विषयों के साथ परीक्षा देने वाले ऐसे नियमित छात्र, जो कुल मिलाकर पास हैं लेकिन किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण रहे हैं, उन्हें भी सुधार का अवसर मिलेगा. वहीं, वर्ष 2025 में पहली बार परीक्षा देने वाले ऐसे छात्र जिन्हें तीसरा अवसर मिल रहा है, वह केवल प्राइवेट उम्मीदवार के रूप में आवेदन कर सकेंगे.