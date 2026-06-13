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रिक्रूटमेंट पोर्टल में सेंधमारी कर 3 अभ्यर्थियों के आवेदन को किया विदड्रा, आयोग ने दर्ज करवाया मुकदमा

राजस्थान लोक सेवा आयोग ( ETV Bharat File Photo )

अजमेर: खान एवं भूविज्ञान विभाग के लिए आयोजित सहायक खनिज अभियंता भर्ती परीक्षा-2024 के तीन अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदनों को एक अनधिकृत व्यक्ति की ओर से अवैध रूप से 'प्रत्याहरित' (विदड्रा) करने का मामला संज्ञान में आते ही राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएसएसी) ने त्वरित कार्रवाई की है. आयोग की ओर से इस संबंध में साइबर पुलिस स्टेशन, अजमेर में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करा दी गई है. यह है प्रकरण: आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि सहायक खनिज अभियंता भर्ती-2024 के तहत लिखित परीक्षा के बाद आयोग की ओर से 31 जुलाई, 2025 को विचारित सूची यानी दोगुने अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी. इस सूची में शामिल एक अभ्यर्थी ने 1 जनवरी, 2026 को आयोग को ईमेल के जरिए सूचित किया कि उसे 29 दिसंबर, 2025 की शाम को एक एसएमएस प्राप्त हुआ, जिसमें उसका आवेदन वापस होने की बात कही गई. अभ्यर्थी ने स्पष्ट किया कि उसने स्वयं ऐसा कोई प्रयास नहीं किया था और आवेदन को पुनः बहाल करने की मांग की. मेहता ने बताया कि आयोग की ओर से उस दौरान एप्लीकेशन विथड्रॉ करने के लिए ऐसा कोई भी लिंक या विंडो ओपन नहीं की गई थी. इसलिए आरपीएससी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर को मामले की जानकारी देते हुए विस्तृत तकनीकी जांच के लिए आधिकारिक पत्र लिखे. पढ़ें: वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2022: दस्तावेज जांच में पकड़ी गई डमी अभ्यर्थी की जालसाजी, मामला दर्ज