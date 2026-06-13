रिक्रूटमेंट पोर्टल में सेंधमारी कर 3 अभ्यर्थियों के आवेदन को किया विदड्रा, आयोग ने दर्ज करवाया मुकदमा
अभ्यर्थी ने आयोग को मेल के जरिए स्पष्ट किया कि उसने स्वयं विथड्रा करने का प्रयास नहीं किया था.
Published : June 13, 2026 at 3:56 PM IST
अजमेर: खान एवं भूविज्ञान विभाग के लिए आयोजित सहायक खनिज अभियंता भर्ती परीक्षा-2024 के तीन अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदनों को एक अनधिकृत व्यक्ति की ओर से अवैध रूप से 'प्रत्याहरित' (विदड्रा) करने का मामला संज्ञान में आते ही राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएसएसी) ने त्वरित कार्रवाई की है. आयोग की ओर से इस संबंध में साइबर पुलिस स्टेशन, अजमेर में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करा दी गई है.
यह है प्रकरण: आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि सहायक खनिज अभियंता भर्ती-2024 के तहत लिखित परीक्षा के बाद आयोग की ओर से 31 जुलाई, 2025 को विचारित सूची यानी दोगुने अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी. इस सूची में शामिल एक अभ्यर्थी ने 1 जनवरी, 2026 को आयोग को ईमेल के जरिए सूचित किया कि उसे 29 दिसंबर, 2025 की शाम को एक एसएमएस प्राप्त हुआ, जिसमें उसका आवेदन वापस होने की बात कही गई. अभ्यर्थी ने स्पष्ट किया कि उसने स्वयं ऐसा कोई प्रयास नहीं किया था और आवेदन को पुनः बहाल करने की मांग की. मेहता ने बताया कि आयोग की ओर से उस दौरान एप्लीकेशन विथड्रॉ करने के लिए ऐसा कोई भी लिंक या विंडो ओपन नहीं की गई थी. इसलिए आरपीएससी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर को मामले की जानकारी देते हुए विस्तृत तकनीकी जांच के लिए आधिकारिक पत्र लिखे.
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उन्होंने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर की ओर से की गई गहन तकनीकी जांच की रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई, कि यह किसी तकनीकी खराबी का मामला नहीं, बल्कि एक सोची-समझी साजिश है. जांच में सामने आया कि किसी तकनीकी जानकार व्यक्ति की ओर से जानबूझकर रिक्रूटमेंट पोर्टल को अवैध रूप से एक्सेस किया गया था. इस अनधिकृत व्यक्ति की ओर से तीनों अभ्यर्थियों के आवेदन वापस लेने से ठीक कुछ समय पहले यानी 29 दिसंबर, 2025 को शाम 6:16 बजे पोर्टल पर एक नया यूजर क्रिएट किया गया था. इस शातिराना कृत्य से तीन अभ्यर्थियों के आवेदनों को विथड्रॉ कर उनकी अभ्यर्थिता समाप्त करने का प्रयास किया गया ताकि अन्य किसी को अनुचित लाभ मिल सके. डिजिटल फॉरेंसिक जांच में इस अवैध कृत्य के लिए प्रयुक्त एसएसओ आईडी RRSINHA345, ईमेल RRSINHA345@GMAIL.COM और आईपी एड्रेस 117.214.118.76 को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया.
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कड़ी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आरोपी: आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि अज्ञात आरोपी की ओर से किया गया यह कृत्य परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को ठेस पहुंचाने का एक गंभीर आपराधिक प्रयास है. लिहाजा आरपीएससी की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है. मेहता ने बताया कि आरपीएससी प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य और परीक्षा प्रणाली की शुचिता को लेकर अत्यंत संवेदनशील है. डिजिटल माध्यमों या रिक्रूटमेंट पोर्टल के साथ छेड़छाड़ कर परीक्षा प्रक्रिया को दूषित करने वाले किसी भी तत्व को कतई बख्शा नहीं जाएगा. आयोग सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग और साइबर पुलिस के समन्वय से इस मामले के मूल आरोपी तक पहुंचकर उसे सख्त से सख्त सजा दिलाना सुनिश्चित करेगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.