यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष कौन बनेगा? 22 सितंबर से पद चल रहा खाली, अब जल्द होगी नियुक्ति

लखनऊ: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. आयोग में अध्यक्ष का 01 पद रिक्त है, जिसके लिए निर्धारित प्रारूप में बायोडाटा सहित 10 दिसम्बर 2025 की शाम 06:00 बजे तक आवेदन भेज सकते हैं. निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा.

उत्तर प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा अनुभाग-5 के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पंजीकृत डाक से विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-5, नवीन भवन, कक्ष संख्या-40, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के नाम से भेजेंगे. आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों की पठनीय एवं स्वप्रमाणित प्रतियां अनिवार्य रूप से संलग्न की जानी हैं.

अध्यक्ष पद की कार्यावधि नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, निर्धारित है. पद के लिए न्यूनतम अर्हताओं में राज्य सरकार के प्रमुख सचिव या उसके समकक्ष पद पर कार्यरत/सेवानिवृत्त अधिकारी, अथवा किसी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय के कुलपति, अथवा विश्वविद्यालय में न्यूनतम 10 वर्ष तक आचार्य तथा कम से कम 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे.