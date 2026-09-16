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बिहार में कुलपति बनने की देश भर में मची होड़, एक-एक सीट के लिए आए इतने सौ आवेदन, जानें वजह

बिहार के 10 विश्वविद्यालयों में कुलपति पद के लिए समर्थ पोर्टल के जरिए देशभर से रिकॉर्ड 6000 से अधिक आवेदन आए हैं. रिपोर्ट- कृष्णनंदन

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कुलपति नियुक्ति की प्रक्रिया तेज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 16, 2026 at 12:50 PM IST

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पटना : बिहार के 10 राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति की प्रक्रिया अब आगे बढ़ गई है. इन विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर की एक-एक कुर्सी के लिए देशभर से बड़ी संख्या में आवेदन पहुंचे हैं. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, प्रत्येक विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिए करीब 600 से 800 आवेदन मिले हैं. अब आवेदनों की स्क्रीनिंग के बाद योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और चयन प्रक्रिया सर्च कमेटियों के माध्यम से आगे बढ़ेगी.

कुलपति नियुक्ति की प्रक्रिया तेज

लोकभवन की ओर से 10 विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति के लिए पांच सर्च कमेटियों का गठन किया गया है. खास बात यह है कि इस बार प्रत्येक सर्च कमेटी के लिए राज्य सरकार की ओर से नामित सदस्य अलग-अलग होंगे. वहीं, कुलाधिपति या यूजीसी के नामित सदस्य राज्य के बाहर से होंगे. इन्हें शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों के साथ बातचीत के समय बुलाया जाएगा. लोक भवन के विश्वस्त्र सूत्रों के अनुसार इस बार आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में आईआईटी और एनआईटी के फैकल्टी भी बड़ी संख्या में शामिल है.

"कुलपति पदों के लिए आवेदन करने वालों की संख्या काफी अधिक है. अलग-अलग विश्वविद्यालयों में आवेदनों की संख्या करीब 600 से 800 तक है. सर्च कमेटी जल्द ही ऑनलाइन बैठक कर आवेदनों की स्क्रीनिंग और आगे की प्रक्रिया को लेकर तौर-तरीके तय करेगी. इसके बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के साथ कमेटी आगे की प्रक्रिया पूरी करेगी."- दीपक कुमार सिंह, राज्यपाल के अपर मुख्य

आवेदन प्रक्रिया में बदलाव

इस बार बड़ी संख्या में आवेदन आने के पीछे आवेदन प्रक्रिया में बदलाव को भी अहम माना जा रहा है. कुलपति नियुक्ति के लिए आवेदन केंद्रीकृत समर्थ पोर्टल के माध्यम से मंगाए गए हैं. इससे देश के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद योग्य अभ्यर्थियों को एक ही प्लेटफॉर्म से आवेदन करने का मौका मिला. इस व्यवस्था का उद्देश्य आवेदन प्रक्रिया को व्यापक बनाने के साथ अधिक पारदर्शी तरीके से उम्मीदवारों को शामिल करना बताया गया है.

आवेदनों की संख्या काफी ज्यादा

दिलचस्प बात यह है कि बिहार में इस बार कुलपति पदों के लिए मिलने वाले आवेदनों की संख्या पिछली नियुक्ति प्रक्रिया की तुलना में काफी ज्यादा है. 2013 में 11 विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति के लिए करीब 1,200 आवेदन मिले थे. इस बार 10 विश्वविद्यालयों के लिए ही 6,000 से अधिक आवेदन मिलने की बात सामने आई है. हालांकि, राज्यपाल के मुख्य सचिव दीपक कुमार के अनुसार आवेदन की संख्या और अंतिम रूप से पात्र पाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या अलग-अलग होगी, क्योंकि पहले उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और उपलब्धियों की स्क्रीनिंग की जाएगी.

अब होगी उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग

गौरतलब है कि राज्यपाल सचिवालय ने इस साल 20 मई को छह विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की थी. इसके बाद 3 जून को चार और विश्वविद्यालयों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 30 जून निर्धारित की गई थी. अब आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सर्च कमेटियां उम्मीदवारों की योग्यता और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर स्क्रीनिंग करेंगी.

प्रो-वीसी पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं

बिहार के राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति के बाद प्रॉक्टर नहीं बल्कि प्रो-वीसी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी आगे बढ़नी है. लोकभवन की ओर से 14 राज्य विश्वविद्यालयों में प्रो-वीसी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के लिए जून में अधिसूचना जारी की गई थी. हालांकि, अभी प्रो-वीसी पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है. लोकभवन के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, इन पदों के लिए आवेदन शुरू होने के बाद आवेदनों की संख्या और बढ़ सकती है.

सर्च कमेटी की व्यवस्था

बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में किए गए संशोधनों के तहत कुलपति नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी की व्यवस्था है. कमेटी उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग के बाद प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए तीन से पांच नामों का पैनल तैयार कर कुलाधिपति को भेजती है. इसके बाद कुलाधिपति नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं. अब दिलचस्प यह है कि स्क्रीनिंग के बाद कौन-कौन आगे की प्रक्रिया के लिए चुने जाते हैं और प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए अंतिम पैनल में कौन-कौन से नाम जगह बनाते हैं.

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