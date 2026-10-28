हरियाणा में 1 नवंबर से शुरू होगा बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन, 30 तक करें ऑनलाइन अप्लाई, मिलेगा 2,000 रुपये तक मासिक भत्ता
हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है. 1-30 नवंबर के बीच योग्य लाभुक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
Published : October 28, 2026 at 5:25 PM IST
चंडीगढ़ः हरियाणा सरकार प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल देने के लिए सामान्य बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत वर्ष 2026-27 के आवेदन 1 नवंबर से लेने जा रही है. पात्र युवा 30 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. निर्धारित तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.
1200-1500 रुपये बेरोजगारी भत्ताः योजना के तहत बारहवीं उत्तीर्ण, दो वर्ष का प्रमाण पत्र अथवा डिप्लोमा धारक युवाओं को 1,200 रुपये प्रतिमाह और स्नातक या उससे उच्च शिक्षा प्राप्त अथवा तीन वर्ष का डिप्लोमा धारक युवाओं को 2,000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा.
आवेदन के लिए इन बातों का रखें ध्यानः पात्रता की शर्तों के बारे में उन्होंने बताया कि आवेदक का हरियाणा का मूल निवासी होना और 1 नवंबर 2026 तक राज्य के किसी भी रोजगार कार्यालय में कम से कम लगातार तीन वर्ष से पंजीकृत होना अनिवार्य है. आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. वह किसी संस्थान में विद्यार्थी या प्रशिक्षु नहीं होना चाहिए, न ही स्वयं नियोजित हो और न ही सक्षम युवा योजना का लाभार्थी हो.
इन आर्थिक आधारों का करना होगा पालनः इसके अलावा आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. परिवार के पास 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य की रिहायशी या वाणिज्यिक संपत्ति अथवा 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि भी नहीं होनी चाहिए.
विभागीय वेबसाइट पर करना होगा आवेदनः इच्छुक युवा विभागीय वेबसाइट hrex.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के समय परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, आधार से जुड़ी बैंक पासबुक, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राजस्व अधिकारी द्वारा सत्यापित संपत्ति संबंधी शपथ पत्र तथा स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना आवश्यक है. विवाहित महिला आवेदकों को ससुराल पक्ष का राशन कार्ड भी प्रस्तुत करना होगा. उन्होंने बताया कि विभागीय नियमों और शर्तों को पूरा करने वाले युवा अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते वेबसाइट पर पंजीकरण एवं आवेदन सुनिश्चित करें, ताकि वे योजना के लाभ से वंचित न रहें.