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हरियाणा में 1 नवंबर से शुरू होगा बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन, 30 तक करें ऑनलाइन अप्लाई, मिलेगा 2,000 रुपये तक मासिक भत्ता

सीएम नायब सिंह सैनी ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ः हरियाणा सरकार प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल देने के लिए सामान्य बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत वर्ष 2026-27 के आवेदन 1 नवंबर से लेने जा रही है. पात्र युवा 30 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. निर्धारित तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

1200-1500 रुपये बेरोजगारी भत्ताः योजना के तहत बारहवीं उत्तीर्ण, दो वर्ष का प्रमाण पत्र अथवा डिप्लोमा धारक युवाओं को 1,200 रुपये प्रतिमाह और स्नातक या उससे उच्च शिक्षा प्राप्त अथवा तीन वर्ष का डिप्लोमा धारक युवाओं को 2,000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा.