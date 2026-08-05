बड़ा मौका : राजस्थान बिजली विभाग में 2,005 पदों पर भर्ती, आज से आवेदन शुरू, जयपुर डिस्कॉम में सर्वाधिक 593 वैकेंसी
JEN, जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट/कॉमर्शियल असिस्टेंट-II के पदों पर भर्ती के लिए 25 अगस्त आवेदन की अंतिम तारीख. जानें योग्यता और कंपनीवार वैकेंसी...
Published : August 5, 2026 at 8:41 AM IST
जयपुर: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है. राजस्थान की बिजली कंपनियों में 2,005 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम और तीनों विद्युत वितरण निगमों में कनिष्ठ अभियंता (JEN), जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट/कॉमर्शियल असिस्टेंट-II के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.
भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 5 अगस्त 2026 से शुरू होगी. इच्छुक अभ्यर्थी 25 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. इस भर्ती में सबसे ज्यादा 593 पद जयपुर विद्युत वितरण निगम यानी JVVNL में हैं. इसके बाद जोधपुर डिस्कॉम में 448, अजमेर डिस्कॉम में 393, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में 308 और राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम में 263 पदों पर भर्ती होगी.
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2,005 पदों का गणित: बिजली कंपनियों की इस भर्ती में कुल 2,005 पद शामिल हैं. इनमें सबसे अधिक 869 पद कनिष्ठ अभियंता यानी JEN के हैं. JEN के पद इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल शाखाओं में हैं. इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट/कॉमर्शियल असिस्टेंट-II के 765 पद और जूनियर अकाउंटेंट के 371 पदों पर भर्ती की जाएगी.
पदवार वैकेंसी
|पद
|वैकेंसी
|कनिष्ठ अभियंता (JEN)
|869
|जूनियर अकाउंटेंट
|371
|जूनियर असिस्टेंट/कॉमर्शियल असिस्टेंट-II
|765
|कुल
|2,005
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किस बिजली कंपनी में कितने पद: कंपनीवार देखें तो सबसे ज्यादा 593 पद जयपुर विद्युत वितरण निगम यानी JVVNL में हैं. जोधपुर विद्युत वितरण निगम में 448, अजमेर विद्युत वितरण निगम में 393, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में 308 और राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम में 263 पदों पर नियुक्तियां होंगी.
|JVVNL, जयपुर
|593
|JDVVNL, जोधपुर
|448
|AVVNL, अजमेर
|393
|RVUN, उत्पादन निगम
|308
|RVPN, प्रसारण निगम
|263
|कुल
|2,005
JEN के 869 पद, इलेक्ट्रिकल में सबसे ज्यादा: कनिष्ठ अभियंता के कुल 869 पदों में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग शाखाओं के पद शामिल हैं. इनमें सबसे ज्यादा 727 पद JEN-I इलेक्ट्रिकल के हैं. इसके अलावा JEN-I मैकेनिकल के 110 और JEN-I सिविल के 32 पद हैं. JEN-I इलेक्ट्रिकल के 727 पदों में RVUN के 109, RVPN के 162, JVVNL के 189, AVVNL के 144 और JDVVNL के 123 पद शामिल हैं. JEN-I मैकेनिकल के सभी 110 पद RVUN में हैं. वहीं JEN-I सिविल के 32 पद RVPN में भरे जाएंगे.
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जूनियर अकाउंटेंट के 371 पद: जूनियर अकाउंटेंट के कुल 371 पदों पर भी भर्ती होगी. इनमें RVUN में 44, RVPN में 28, JVVNL में 116, AVVNL में 48 और JDVVNL में 135 पद शामिल हैं. इस पद के लिए दी गई जानकारी के अनुसार अभ्यर्थी के पास B.Com की शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए. जूनियर असिस्टेंट/कॉमर्शियल असिस्टेंट-II के 765 पदों पर भर्ती की जाएगी. कंपनीवार देखें तो RVUN में 45, RVPN में 41, JVVNL में 288, AVVNL में 201 और JDVVNL में 190 पद हैं. इस पद के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास के साथ RSCIT बताई गई है.
किस पद के लिए क्या योग्यता : भर्ती में शामिल पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है. कनिष्ठ अभियंता यानी JEN पद के लिए संबंधित शाखा में इंजीनियरिंग डिग्री जरूरी है. जूनियर अकाउंटेंट के पद के लिए B.Com की योग्यता निर्धारित है. वहीं, जूनियर असिस्टेंट/कॉमर्शियल असिस्टेंट-II के लिए 12वीं पास के साथ RSCIT योग्यता बताई गई है. अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले संबंधित भर्ती विज्ञप्ति में दी गई शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य पात्रता शर्तों को ध्यान से देखना होगा.
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5 अगस्त से 25 अगस्त तक आवेदन: राजस्थान बिजली कंपनियों की इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 अगस्त 2026 से शुरू होंगे. आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के पास आवेदन के लिए सीमित समय रहेगा. अभ्यर्थियों को सलाह है कि आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी को सबमिट करने से पहले अच्छी तरह जांच लें.
आरक्षित वर्गों को नियमानुसार मिलेगा आरक्षण: भर्ती प्रक्रिया में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (BC), अति पिछड़ा वर्ग (MBC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), दिव्यांग, महिला, पूर्व सैनिक और अन्य आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा. आरक्षण और अन्य श्रेणीवार प्रावधानों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन में जारी नियमों को आधार माना जाएगा.
आवेदन में परेशानी हो तो हेल्पलाइन पर कर सकेंगे संपर्क: भर्ती आवेदन से संबंधित किसी तरह की समस्या या सहायता के लिए कार्यदिवसों में हेल्पलाइन नंबर 9414056655 पर संपर्क किया जा सकेगा. अभ्यर्थियों को आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज और अपनी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जानकारी तैयार रखने की सलाह दी गई है.
भर्ती पर एक नजर: राजस्थान बिजली विभाग की इस भर्ती में कुल 2,005 पद भरे जाएंगे. इनमें 869 JEN, 371 जूनियर अकाउंटेंट और 765 जूनियर असिस्टेंट/कॉमर्शियल असिस्टेंट-II के पद शामिल हैं. आवेदन प्रक्रिया 5 अगस्त से शुरू होकर 25 अगस्त 2026 तक चलेगी. कंपनीवार सबसे ज्यादा 593 पद जयपुर डिस्कॉम में हैं. ऐसे में राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह भर्ती खास मौका मानी जा रही है.
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