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आरपीएससी : आरएएस भर्ती-2026 का विज्ञापन जारी, 607 पदों के लिए 4 जून से कर सकेंगे आवेदन

इस भर्ती में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. परीक्षा तिथि व स्थान के संबंध में बाद में सूचित कर दिया जाएगा.

RAS Recruitment 2026
आरपीएससी अजमेर (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 27, 2026 at 4:44 PM IST

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अजमेर: आरएएस भर्ती 2026 के लिए अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है. राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से बुधवार को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती-2026 के अन्तर्गत राज्य सेवाओं के 192 एवं अधीनस्थ सेवाओं के 415 कुल 607 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है. शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया और अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.

आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन 4 जून से 3 जुलाई की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे. मेहता ने बताया कि इस भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी, जबकि मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक रूप में आयोजित की जाएगी. मेहता ने बताया कि परीक्षाओं का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर 9 जनवरी 2026 को ही जारी कर दिया गया था. उन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम के आधार पर ही प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. परीक्षा तिथि व स्थान के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा.

पढ़ें: आरपीएससी: एसआई भर्ती परीक्षा-2021 दोबारा 20 सितंबर को आयोजित होगी, 16 मई से कर सकेंगे आवेदन में संशोधन

राज्य सेवा में 192 पद: राज्य सेवा में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 57, राजस्थान पुलिस सेवा के 26, राजस्थान लेखा सेवा के 36, राजस्थान सहकारी सेवा के 6, राजस्थान नियोजन सेवा के 3, राजस्थान कारागार सेवा के 5, राजस्थान उद्योग सेवा के 12, राजस्थान राज्य बीमा सेवा के 11, राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा 0, राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा के 1 पद हैं. राजस्थान परिवहन सेवा के 10, राजस्थान समेकित बाल विकास सेवा के 1, राजस्थान देवस्थान सेवा के 1, राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा के 6, राजस्थान महिला विकास सेवा के 4, राजस्थान श्रम सेवा के 2, राजस्थान आबकारी सेवा का 1, राजस्थान आबकारी (प्रीवेंटिव फोर्स) सेवा के 1, राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात सेवा के 2, राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा के 2 पद हैं.

अधीनस्थ सेवाओं के 415 पद: अधीनस्थ सेवाओं में राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा (एनएसए) के 6, राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा (एसए) 0, राजस्थान सहकारी अधीनस्थ सेवा (एनएसए) 109, राजस्थान सहकारी अधीनस्थ सेवा (एसए) 4, राजस्थान तहसीलदार सेवा (एनएसए) 136, राजस्थान तहसीलदार सेवा (एसए) 12, राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (एनएसए) 11, राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (एसए) 8 पद हैं. इसी प्रकार राजस्थान नियोजन अधीनस्थ सेवा के 20, राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा के 5, राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा (एनएसए) 17, राजस्थान खाद्य एवं रसद अधीनस्थ सेवा (एसए) 2, समेकित बाल विकास अधीनस्थ सेवा (एनएसए) 8, राजस्थान समेकित बाल विकास अधीनस्थ सेवा (एसए) 6, राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी) (एनएसए) के 2 पद हैं. वहीं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी) (एसए) 1, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (सामाजिक सुरक्षा अधिकारी) (एनएसए) 20, राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (सामाजिक सुरक्षा अधिकारी) (एसए) 2, राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधीनस्थ सेवा (परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी) (एनएसए) 5, राजस्थान श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा (एनएसए) 34, राजस्थान श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा (एसए) 1, राजस्थान अधीनस्थ सेवा राज्य कृषि विपणन विभाग अनुभाग (कनिष्ठ विपणन अधिकारी) के 6 पद हैं.

3 मई थी प्रारंभिक परीक्षा की प्रस्तावित तिथि: आरपीएससी ने परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया था, जिसमें आरएएस भर्ती परीक्षा 2026 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए 3 मई की तारीख प्रस्तावित की थी, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं किया गया था.

परीक्षा शुल्क और आवेदन की प्रक्रिया: सामान्य और राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को 600 रुपए शुल्क आवेदन के लिए देय होगा. राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांग के लिए 400 रुपए आवेदन शुल्क रहेगा. आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि http://rpsc.rajasthan.gov.in पर 'अप्लाई ऑनलाइन' लिंक पर क्लिक करना होगा. इसी तरह http://sso.rajasthan.gov.in से लॉगिन करना होगा. उन्होंने बताया कि सिटिजन ऐप (G2C) में रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) करना होगा. ओटीआर रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन कर सिटिजन एप में उपलब्ध रिक्रूटमेंट चुनकर ओटीआर नंबर के आधार पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ओटीआर प्रोफाइल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है.

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