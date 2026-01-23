ETV Bharat / state

RTE के तहत एडमिशन के लिए 2 फरवरी से होंगे आवेदन, पिछले साल भरी थी सिर्फ 25 प्रतिशत सीटें

RTE के तहत एडमिशन के लिए 2 फरवरी से होंगे आवेदन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राइट टू एजुकेशन के तहत 1384 निजी स्कूलों में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए कुल 13,515 सीटों पर दाखिला होना है. शैक्षिक सत्र 2025-26 में राइट टू एजुकेशन के तहत कुल 1243 स्कूल मैप थे. जिनमें 12,875 सीटें उपलब्ध थी. लेकिन सिर्फ 3357 सीटों पर ही दाखिला हो सका है.

शैक्षिक सत्र 2026-27 में शत प्रतिशत सीटों पर दाखिला दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने रणनीति तैयार कर ली है. बेसिक शिक्षा विभाग के नेतृत्व में राइट टू एजुकेशन को लेकर जिले में विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग आवेदन कर लाभ उठा सकें.

RTE के तहत एडमिशन के लिए 2 फरवरी से होंगे आवेदन (ETV Bharat)

योजना के प्रचार-प्रसार पर जोर

बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी यादव के मुताबिक, बीते वर्ष राइट टू एजुकेशन के तहत काफी कम दाखिले हुए थे. शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए राइट टू एजुकेशन के तहत शत प्रतिशत सीटों पर दाखिला करवाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहे हैं. विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर योजना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है. शहरी क्षेत्र में पार्षदों और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधानों के माध्यम से लोगों को इस योजना के बारे में बताया जा रहा है.

तैनात किए गए नोडल अधिकारी

जिले के प्रत्येक ब्लॉक में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा नोडल अधिकारियों के तनाती की गई है. जो लोगों को आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे और आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहयोग करेंगे. स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर आशाओं और एएनएम की ओरिएंटेशन कराई गई है. ताकि जिले के सभी क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी मिल सके.