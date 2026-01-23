ETV Bharat / state

RTE के तहत एडमिशन के लिए 2 फरवरी से होंगे आवेदन, पिछले साल भरी थी सिर्फ 25 प्रतिशत सीटें

आरटीई के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए शैक्षिक सत्र 2026-27 हेतु प्रवेश प्रक्रिया 2 फरवरी से शुरू होगी.

RTE के तहत एडमिशन के लिए 2 फरवरी से होंगे आवेदन
RTE के तहत एडमिशन के लिए 2 फरवरी से होंगे आवेदन
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 23, 2026 at 2:43 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राइट टू एजुकेशन के तहत 1384 निजी स्कूलों में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए कुल 13,515 सीटों पर दाखिला होना है. शैक्षिक सत्र 2025-26 में राइट टू एजुकेशन के तहत कुल 1243 स्कूल मैप थे. जिनमें 12,875 सीटें उपलब्ध थी. लेकिन सिर्फ 3357 सीटों पर ही दाखिला हो सका है.

शैक्षिक सत्र 2026-27 में शत प्रतिशत सीटों पर दाखिला दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने रणनीति तैयार कर ली है. बेसिक शिक्षा विभाग के नेतृत्व में राइट टू एजुकेशन को लेकर जिले में विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग आवेदन कर लाभ उठा सकें.

RTE के तहत एडमिशन के लिए 2 फरवरी से होंगे आवेदन (ETV Bharat)

योजना के प्रचार-प्रसार पर जोर

बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी यादव के मुताबिक, बीते वर्ष राइट टू एजुकेशन के तहत काफी कम दाखिले हुए थे. शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए राइट टू एजुकेशन के तहत शत प्रतिशत सीटों पर दाखिला करवाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहे हैं. विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर योजना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है. शहरी क्षेत्र में पार्षदों और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधानों के माध्यम से लोगों को इस योजना के बारे में बताया जा रहा है.

तैनात किए गए नोडल अधिकारी

जिले के प्रत्येक ब्लॉक में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा नोडल अधिकारियों के तनाती की गई है. जो लोगों को आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे और आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहयोग करेंगे. स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर आशाओं और एएनएम की ओरिएंटेशन कराई गई है. ताकि जिले के सभी क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी मिल सके.

अपने क्षेत्र के स्कूल में मिलेगा दाखिला

RTE के तहत आवेदक जिस ग्राम सभा या वार्ड का निवासी है, उसी ग्राम सभा अवार्ड में स्थित स्कूलों में ही राइट टू एजुकेशन के तहत प्रवेश दिया जाएगा. निर्धारित क्षेत्र से बाहर स्थित स्कूलों में राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.

तीन चरणों में होगा आवेदन

  • प्रथम चरण के लिए आवेदन करने की तिथि 2 फरवरी से 16 फरवरी 2026 तक है. 18 फरवरी 2025 को लकी ड्रा निकाला जाएगा.
  • दूसरे चरण के लिए आवेदन करने की 21 फरवरी से 7 मार्च 2026 तक है. 9 मार्च 2026 को दूसरे चरण के लिए लकी ड्रा निकाला जाएगा.
  • तीसरे चरण के लिए आवेदन की तिथि 12 मार्च से 25 मार्च 2026 तक है. तीसरे चरण के लिए 27 मार्च 2026 को लकी ड्रा निकाला जाएगा.

पहले चरण में लकी ड्रा में नाम ना आने पर आवेदक दूसरे चरण के लिए आवेदन कर सकते हैं और दूसरे चरण में नाम न निकलने पर तीसरे चरण के लिए आवेदन किया जा सकता है. प्रत्येक चरण में आवेदक को एक ही आवेदन करना होगा. एक से अधिक आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा.

कौन कर सकता है आवेदन

  • दुर्बल वर्ग के अंतर्गत अभिभावक की वार्षिक आय एक लाख से कम और दिव्यांग अभिभावक विधवा पेंशन प्राप्तकर्ता आवेदन कर सकते हैं.
  • अलायबीट समूह के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग, एचआईवी और कैंसर पीड़ित अभिभावक अपने बच्चे का आवेदन कर सकते हैं.
  • निराश्रित अभिभावक सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन कर सकते हैं.
  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, अभिभावक का आधार कार्ड और आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते की डिटेल आवश्यक है.

फर्जी आवेदन पर होगी कार्यवाही: जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किए गए आवेदन पत्र निरस्त किए जाएंगे और संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी.

