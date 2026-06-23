ETV Bharat / state

CET सीनियर सेकेंडरी-2026 : 14 सेवाओं में भर्ती का रास्ता खोलेगी पात्रता परीक्षा, आवेदन 24 जून से, अक्टूबर में होगा एग्जाम

बोर्ड ने ये भी स्पष्ट किया है कि संबंधित पद के लिए निर्धारित शर्तों को अलग से पूरा करना होगा.

CET Senior Secondary 2026 Exam
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (ETV Bharat Jaipur (File Photo))
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 23, 2026 at 8:57 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने समान पात्रता परीक्षा (CET - सीनियर सेकेंडरी स्तर)-2026 की विज्ञप्ति जारी कर दी है. ये परीक्षा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और अधीनस्थ सेवाओं में भर्ती के लिए पात्रता निर्धारित करेगी. CET के स्कोर के आधार पर अभ्यर्थी 14 पदों पर होने वाली मुख्य भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. इसे लेकर बोर्ड ने आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा तिथि, पात्रता, पदों और परीक्षा प्रणाली सहित सभी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.

पढ़ें: लाखों युवाओं का इंतजार खत्म: CET की तारीखें घोषित, तीन साल तक मान्य रहेगा स्कोर

CET केवल पात्रता परीक्षा, भर्ती नहीं : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने स्पष्ट किया है कि CET भर्ती परीक्षा नहीं है. ये केवल पात्रता परीक्षा होगी. CET में प्राप्त अंकों के आधार पर संबंधित पदों की मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. भर्ती परीक्षा का आयोजन संबंधित सेवा नियमों के अनुसार अलग से किया जाएगा और अंतिम चयन रिक्त पदों और भर्ती परीक्षा के परिणाम के आधार पर होगा. उन्होंने बताया कि सीनियर सेकेंडरी (12वीं) पास अभ्यर्थी और परीक्षा वर्ष में 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र भी आवेदन कर सकेंगे. हालांकि भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से पहले निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करना अनिवार्य होगा. खास बात ये है कि इस बार CET-2026 का स्कोर परिणाम घोषित होने की तिथि से तीन वर्ष तक मान्य रहेगा.

14 पदों के लिए होगी CET-2026 : सीनियर सेकेंडरी स्तर की CET के माध्यम से विभिन्न विभागों में इन पदों पर भर्ती का रास्ता खुलेगा
• राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा - वनपाल
• राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा - छात्रावास अधीक्षक
• राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (निवारक शाखा) - जमादार ग्रेड-II
• राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा - कांस्टेबल
• राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा - लिपिक ग्रेड-II
• राजस्थान सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा - लिपिक ग्रेड-II
• राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा - कनिष्ठ सहायक
• राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लिपिकवर्गीय सेवा - कनिष्ठ सहायक
• राजस्थान पंचायती राज सेवा - कनिष्ठ सहायक
• राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड (सेवा) - कनिष्ठ सहायक
• राजस्थान कृषि उपज मंडी (मंडी समिति कर्मचारी) सेवा - कनिष्ठ सहायक
• माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी (संशोधन) सेवा विनियम - लिपिक ग्रेड-II
• राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियम - कनिष्ठ सहायक
• जयपुर विकास प्राधिकरण अधीनस्थ सेवा - कनिष्ठ सहायक

40% अंक लाने होंगे : मुख्य भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम पात्रता अंक निर्धारित किए गए हैं. सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत अंक, जबकि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) को 35 प्रतिशत अंक लाने होंगे. इन अंकों से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी भर्ती परीक्षाओं के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे. बोर्ड ने ये भी स्पष्ट किया है कि केवल CET पास कर लेने मात्र से अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा. संबंधित पद के लिए निर्धारित आयु सीमा, अनुभव, विशेष शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण संबंधी पात्रता जैसी शर्तों को अलग से पूरा करना होगा.

ये तिथियां हैं खास :

  • ऑनलाइन आवेदन शुरू - 24 जून 2026
  • आवेदन की अंतिम तिथि - 23 जुलाई 2026
  • परीक्षा तिथि - 23 से 25 अक्टूबर 2026

यह भी पढ़ें: बेरोजगार युवाओं के लिए अवसरों का साल होगा 2026, वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम में किया गया बड़ा नवाचार

प्रश्न का जवाब नहीं दिया तो कटेंगे एक तिहाई अंक : बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि यदि परीक्षा एक से ज्यादा पारियों में आयोजित की जाती है तो Normalization की प्रक्रिया लागू की जाएगी. वहीं, परीक्षा में अभ्यर्थियों के लिए OMR में प्रत्येक प्रश्न में 5 विकल्प होंगे. अभ्यर्थी को प्रत्येक प्रश्न के लिए किसी एक विकल्प का गोला भरना अनिवार्य होगा. प्रश्न नहीं आता या प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो पांचवें विकल्प E को भरना होगा. अभ्यर्थी किसी भी विकल्प का गोला नहीं भरता है तो उस प्रश्न के लिए एक-तिहाई (1/3) अंक की कटौती की जाएगी. यही नहीं यदि कोई अभ्यर्थी 10 प्रतिशत से ज्यादा प्रश्नों में पांचों विकल्पों में से किसी का भी गोला नहीं भरता है तो उसे अयोग्य (Disqualify) घोषित कर दिया जाएगा. इसी वजह से ओएमआर जमा करने से पहले अभ्यर्थियों को निर्धारित परीक्षा समय के बाद 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा, ताकि वे ये सुनिश्चित कर लें कि सभी प्रश्नों में किसी न किसी विकल्प को भरा गया है या नहीं.

लाखों युवाओं का भविष्य तय करती है CET : राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों में अधिकांश अधीनस्थ और लिपिकीय भर्तियों के लिए CET को आधार बनाया गया है. ऐसे में ये परीक्षा लाखों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का पहला बड़ा पड़ाव बन चुकी है. पुलिस कांस्टेबल, लिपिक ग्रेड-II, कनिष्ठ सहायक, वनपाल और छात्रावास अधीक्षक जैसे प्रमुख पदों की भर्ती का रास्ता इसी परीक्षा से होकर गुजरता है. ऐसे में CET-2026 प्रदेश के लाखों युवाओं का भविष्य तय करेगी.

TAGGED:

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड
RECRUITMENT TO 14 SERVICES
APPLICATIONS FOR CET BEGINS
CET SENIOR SECONDARY 2026 EXAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.