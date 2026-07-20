ETV Bharat / state

31 जुलाई से खुलेंगे प्राइवेट स्कूलों की मान्यता के आवेदन, 3 महीने में होगा फैसला, मंत्री ने चेताया-टीसी रोकी तो कार्रवाई

जयपुर: राजस्थान में प्राइवेट स्कूल की मान्यता प्रक्रिया को अब और ज्यादा पारदर्शी बनाया जाएगा. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को शिक्षा संकुल में घोषणा की कि 31 जुलाई से प्राइवेट स्कूल की नई मान्यता के लिए आवेदन शुरू किए जाएंगे. साथ ही निर्देश दिए कि आवेदन मिलने के बाद प्रत्येक स्तर पर तय समय सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि अनावश्यक देरी न हो.

जांच समिति 7 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी: प्राइवेट स्कूलों की मान्यता को लेकर आवेदन प्राप्त होने के बाद प्रथम स्तर की जांच समिति 7 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी. इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी 15 दिन में रिपोर्ट का परीक्षण कर उसे आगे भेजेंगे. अंतिम फैसला माध्यमिक शिक्षा निदेशक स्तर पर लिया जाएगा. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी और जवाबदेह होगी. कोई अधिकारी जांच या रिपोर्ट में अनावश्यक देरी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राइवेट स्कूलों की मान्यता से जुड़े सभी लंबित मामलों का तय समयसीमा में निस्तारण किया जाए.

शिक्षा मंत्री दिलावर बोले... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें:राजस्थान में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की यूनिफॉर्म जल्द हो सकती है एक जैसी, शिक्षा मंत्री ने कही ये बात

फाइल नहीं रोक सकेंगे अधिकारी : शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि आवेदन की जांच के लिए तीन अधिकारियों की समिति स्कूल का निरीक्षण करेगी. अधिकारियों को विस्तृत चेकलिस्ट दी जाएगी. उसके आधार पर भवन, कक्ष, खेल, प्रार्थना स्थल, सुरक्षा व्यवस्था सहित सभी मानकों की जांच कर रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपी जाएगी. उन्होंने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी को निर्धारित समय में आवेदन पर आपत्तियां दर्ज करनी होंगी या उसे निदेशालय भेजना होगा. तय अवधि में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फाइल खुद-ब-खुद निदेशालय पहुंच जाएगी. निदेशक स्तर पर भी फाइलों के निस्तारण की समयसीमा तय कर दी गई है. सभी दस्तावेज और जांच रिपोर्ट सही मिलने पर आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर पर पहुंचने के बाद अधिकतम तीन महीने में विद्यालय को मान्यता प्रदान कर दी जाएगी. आवेदन निदेशक स्तर पर निरस्त होता है तो भी निर्धारित अवधि में ही फैसला लिया जाएगा. किसी स्कूल में आवश्यक सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो उसकी जानकारी संबंधित संचालक को लिखित रूप से दी जाएगी.

बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता :शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मान्यता से पहले स्कूल में बिल्डिंग, क्लास रूम, बैठने की व्यवस्था, प्रार्थना स्थल, आने-जाने की व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं का गहन निरीक्षण किया जाए. उन्होंने विशेष रूप से कहा कि छात्रों को स्कूल परिसर के बाहर वाहन से उतारने की बजाय सुरक्षित तरीके से परिसर के अंदर ही उतारा जाए. बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मान्यता नियमों में आवश्यक संशोधन भी किए जाएंगे.