31 जुलाई से खुलेंगे प्राइवेट स्कूलों की मान्यता के आवेदन, 3 महीने में होगा फैसला, मंत्री ने चेताया-टीसी रोकी तो कार्रवाई
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने चेताया कि डमी स्टूडेंट, नियमों की अनदेखी और टीसी रोकने पर होगी सख्त कार्रवाई.
Published : July 20, 2026 at 6:32 PM IST
जयपुर: राजस्थान में प्राइवेट स्कूल की मान्यता प्रक्रिया को अब और ज्यादा पारदर्शी बनाया जाएगा. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को शिक्षा संकुल में घोषणा की कि 31 जुलाई से प्राइवेट स्कूल की नई मान्यता के लिए आवेदन शुरू किए जाएंगे. साथ ही निर्देश दिए कि आवेदन मिलने के बाद प्रत्येक स्तर पर तय समय सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि अनावश्यक देरी न हो.
जांच समिति 7 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी: प्राइवेट स्कूलों की मान्यता को लेकर आवेदन प्राप्त होने के बाद प्रथम स्तर की जांच समिति 7 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी. इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी 15 दिन में रिपोर्ट का परीक्षण कर उसे आगे भेजेंगे. अंतिम फैसला माध्यमिक शिक्षा निदेशक स्तर पर लिया जाएगा. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी और जवाबदेह होगी. कोई अधिकारी जांच या रिपोर्ट में अनावश्यक देरी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राइवेट स्कूलों की मान्यता से जुड़े सभी लंबित मामलों का तय समयसीमा में निस्तारण किया जाए.
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फाइल नहीं रोक सकेंगे अधिकारी : शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि आवेदन की जांच के लिए तीन अधिकारियों की समिति स्कूल का निरीक्षण करेगी. अधिकारियों को विस्तृत चेकलिस्ट दी जाएगी. उसके आधार पर भवन, कक्ष, खेल, प्रार्थना स्थल, सुरक्षा व्यवस्था सहित सभी मानकों की जांच कर रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपी जाएगी. उन्होंने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी को निर्धारित समय में आवेदन पर आपत्तियां दर्ज करनी होंगी या उसे निदेशालय भेजना होगा. तय अवधि में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फाइल खुद-ब-खुद निदेशालय पहुंच जाएगी. निदेशक स्तर पर भी फाइलों के निस्तारण की समयसीमा तय कर दी गई है. सभी दस्तावेज और जांच रिपोर्ट सही मिलने पर आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर पर पहुंचने के बाद अधिकतम तीन महीने में विद्यालय को मान्यता प्रदान कर दी जाएगी. आवेदन निदेशक स्तर पर निरस्त होता है तो भी निर्धारित अवधि में ही फैसला लिया जाएगा. किसी स्कूल में आवश्यक सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो उसकी जानकारी संबंधित संचालक को लिखित रूप से दी जाएगी.
बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता :शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मान्यता से पहले स्कूल में बिल्डिंग, क्लास रूम, बैठने की व्यवस्था, प्रार्थना स्थल, आने-जाने की व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं का गहन निरीक्षण किया जाए. उन्होंने विशेष रूप से कहा कि छात्रों को स्कूल परिसर के बाहर वाहन से उतारने की बजाय सुरक्षित तरीके से परिसर के अंदर ही उतारा जाए. बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मान्यता नियमों में आवश्यक संशोधन भी किए जाएंगे.
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यह भी जानें
- चेकलिस्ट आधारित होगा निरीक्षण
- क्लास रूम का निर्धारित आकार
- पर्याप्त परिसर और प्रार्थना स्थल अनिवार्य
- स्कूल परिसर के अंदर ही बच्चों को वाहन से उतारने की व्यवस्था
- G+1 भवन तक सामान्य अनुमति
- G+1 से अधिक पर फायर एनओसी अनिवार्य
डमी स्टूडेंट और कोचिंग संस्कृति पर सख्ती :दिलावर ने स्पष्ट किया कि जिन स्कूलों में डमी छात्रों की व्यवस्था मिलेगी या स्कूल समय में छात्र कोचिंग संस्थानों में पढ़ते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. बिना मान्यता के विद्यालय संचालन या निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों की मान्यता भी निरस्त की जा सकती है.
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फीस बकाया होने पर नहीं रोक सकेंगे टीसी :शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए कि किसी भी छात्र की फीस बकाया होने के कारण उसका स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टीसी) या अन्य शैक्षणिक दस्तावेज नहीं रोके जाएं. कोई स्कूल अभिभावकों या छात्रों को अनावश्यक रूप से परेशान करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
हर साल होगा निरीक्षण :शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो प्राइवेट स्कूल नियमों के अनुरूप संचालित नहीं हो रहे हैं या सीमित संसाधनों में स्कूल चला रहे हैं, उनकी हर वर्ष नियमित जांच कराई जाएगी. निरीक्षण पूरी तरह चेकलिस्ट के आधार पर होगा और उसी रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाएगा कि विद्यालय संचालन के योग्य है या नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्रों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. स्कूल भवनों के लिए निर्धारित सभी सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा.
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