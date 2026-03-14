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दिल्ली विश्वविद्यालय में PHD (फेज-2) के लिए आवेदन शुरू, 24 मार्च तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन

दिल्ली विश्वविद्यालय ने पीएचडी कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल खोल दिया है. विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट www.Phd-ph2-2025.uod.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी, जिसमें उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक जानकारी, आवश्यक दस्तावेज और अन्य विवरण भरने होंगे. विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को सलाह दी है कि वह आवेदन करने से पहले पात्रता, विषयों की उपलब्धता और आवश्यक दस्तावेजों से जुड़ी जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़ लें, जिससे आवेदन के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो.

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय ने पीएचडी कार्यक्रम (फेज-2) के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से 24 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. यह अवसर उन छात्रों के लिए है जो विभिन्न विषयों में शोध कर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं.

24 मार्च है आवेदन की अंतिम तिथि: पीएचडी कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 24 मार्च 2026 है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. ऐसे में जो अभ्यर्थी शोध के क्षेत्र में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें समय रहते अपना पंजीकरण पूरा करने की सलाह दी गई है. अंतिम तिथि के करीब सर्वर पर अधिक ट्रैफिक होने की संभावना रहती है, इसलिए छात्र जल्द आवेदन करें.

विभिन्न विषयों में मिलेगा शोध का अवसर: दिल्ली विश्वविद्यालय देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है और यहां विभिन्न संकायों में शोध के लिए व्यापक अवसर हैं. पीएचडी कार्यक्रम के तहत कला, विज्ञान, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान, शिक्षा और अन्य कई विषयों में शोध कार्य किया जा सकता है. विश्वविद्यालय का लक्ष्य शोध को बढ़ावा देना और छात्रों को नई खोजों तथा अकादमिक विकास के लिए बेहतर मंच प्रदान करना है. इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्र अपने क्षेत्र में गहन अध्ययन और अनुसंधान कर सकते हैं.

पीएचडी (फेज-2) कार्यक्रम के लिए आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद लॉग-इन करके आवेदन फॉर्म भरना होगा, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, शोध विषय से जुड़ी जानकारी और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे. आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा. सफलतापूर्वक आवेदन जमा होने के बाद उम्मीदवार अपने आवेदन का प्रिंट भी सुरक्षित रख सकते हैं.





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