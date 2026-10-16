ETV Bharat / state

CCSU मेरठ में कब तक होंगे Ph.D के आवेदन; स्टूडेंट्स के पास अब AI लर्निंग का भी विकल्प

CCSU मेरठ में कब तक होंगे Ph.D के आवेदन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (CCSU) ने 2026-27 सत्र को लेकर प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बुनियादी जानकारी देने के उद्देश्य से एआई फॉर ऑल पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया है. विश्वविद्यालय ने बीए, बीएससी और बी. कॉम एनईपी के लिए इस व्यवस्था को लागू कर दिया है. पीएचडी करने वाले अभ्यर्थी भी 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं.

यूनिवर्सिटी ने बीए, बीएससी और बीकॉम के एनईपी विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जैसे विषय की जानकारी को वक्त के साथ आगे बढ़ने के लिए अनिवार्य मानते हुए कौशल विकास पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाने की रुपरेखा तैयार की है. यूनिवर्सिटी ने यह विकल्प स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों के स्टूडेंट्स को दिया है. इसे वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ा जा सकेगा.

यूनिवर्सिटी की परीक्षा इकाई की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि बीए, बीएससी और बीकॉम के एनईपी विद्यार्थियों के लिए यह तीन क्रेडिट का पाठ्यक्रम होगा. इसकी पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से कराई जाएगी. विश्वविद्यालय ने यह भी निर्णय लिया है कि इस पाठ्यक्रम की परीक्षा सभी के लिए ऑफलाइन ही होगी. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के मीडिया इंचार्ज और गणित विभाग के एचओडी प्रो. मुकेश शर्मा ने बताया कि एआई फॉर ऑल पाठ्यक्रम के लिए प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म के साथ 300 रुपए शुल्क प्रत्येक छात्र को जमा करना होगा. अन्य स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर के छात्र और छात्राएं भी इसे अतिरिक्त विषय के रूप में चुन सकेंगे.