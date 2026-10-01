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लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा के लिए आज से आवेदन शुरू, जानें सिलेबस और तैयारी की पूरी रणनीति

पटना : बिहार में करीब 18 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद लाइब्रेरियन की पात्रता परीक्षा आयोजित होने जा रही है. परीक्षा की घोषणा के साथ ही लाइब्रेरियन साइंस की डिग्री रखने वाले बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के लिए सरकारी नौकरी की उम्मीद एक बार फिर जगी है. खास बात यह है कि इस बार अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है, जिससे लंबे समय से बहाली का इंतजार कर रहे उम्रदराज अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा.

आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट इस परीक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है. सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष से बढ़कर 47 वर्ष हो गई है. BC, EBC और महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से बढ़कर 50 वर्ष तथा SC-ST वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 42 वर्ष से बढ़कर 52 वर्ष हो गई है.

''पिछले कुछ वर्षों से लाइब्रेरियन की बहाली की चर्चा के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने लाइब्रेरी साइंस का कोर्स किया है. इनमें ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो शिक्षक भर्ती और SSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई कर रहे थे. ऐसे उम्मीदवारों को विषय की तैयारी में शुरुआती बढ़त मिल सकती है.''- कुमार प्रियांक, शिक्षक

कुमार प्रियांक ने बताया कि अभ्यर्थियों को नए-नए नोट्स जुटाने के बजाय डिग्री के दौरान पढ़ाए गए पाठ्यक्रम को दोबारा व्यवस्थित तरीके से पढ़ना चाहिए. कॉलेज के समय उपलब्ध कराए गए स्टडी मटेरियल और विषय की मूल पुस्तकों को आधार बनाकर तैयारी करना ज्यादा प्रभावी हो सकता है.

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले शिक्षक कुमार प्रियांक ने बताया कि लाइब्रेरी साइंस की डिग्री के दौरान अभ्यर्थियों ने जिन विषयों और स्टडी मटेरियल की पढ़ाई की है, उसे ही तैयारी का आधार बनाना ज्यादा उपयोगी रहेगा. उन्होंने कहा कि परीक्षा की घोषणा के बाद बाजार में कई तरह की किताबें और नोट्स आ जाते हैं, लेकिन उनकी प्रमाणिकता को लेकर अभ्यर्थियों को सावधान रहने की जरूरत है.

परीक्षा के कुल 150 अंकों में सबसे बड़ा हिस्सा लाइब्रेरी साइंस का होगा. इसमें 100 प्रश्न लाइब्रेरी साइंस विषय से पूछे जाएंगे, जबकि 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन यानी GK-GS से संबंधित होंगे. ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए अपने मुख्य विषय की तैयारी मजबूत करना सबसे जरूरी होगा.

यह परीक्षा मुख्य रूप से पात्रता निर्धारित करने के लिए होगी. यानी परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही आगे होने वाली लाइब्रेरियन की बहाली में शामिल होने के लिए योग्य होंगे. परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होने से अभ्यर्थियों को सभी प्रश्नों को हल करने का अवसर मिलेगा.

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे. प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा और परीक्षा के लिए 150 मिनट का समय मिलेगा. परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT के माध्यम से आयोजित की जाएगी. हालांकि, अभी परीक्षा की तारीख घोषित नहीं की गई है. संभावित तौर पर नवंबर के अंत या दिसंबर में परीक्षा आयोजित होने की उम्मीद है.

हालांकि, अब सबसे बड़ी चुनौती परीक्षा की तैयारी को लेकर है. सिलेबस और परीक्षा पैटर्न की जानकारी के अभाव में अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा के लिए अलग से कोचिंग की व्यवस्था भी आम प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह नहीं है.

शिक्षक कुमार प्रियांक के मुताबिक, उम्रदराज अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए विशेष रणनीति बनानी होगी. खासकर 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले ऐसे अभ्यर्थी जो लंबे समय से पढ़ाई से दूर रहे हैं, उन्हें दोबारा विषयों की बुनियादी कॉन्सेप्ट और अपने पुराने सिलेबस को रिवाइज करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए. लंबे अंतराल के बाद पढ़ाई शुरू करने वाले अभ्यर्थियों के लिए नियमित रिवीजन और प्रश्नों का अभ्यास महत्वपूर्ण रहेगा.

अलग-अलग वर्गों के लिए अलग अर्हतांक

यह परीक्षा क्वालीफाइंग नेचर की है. यानी इसमें सफल होने के लिए अलग-अलग श्रेणियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक निर्धारित किया गया है. सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 50 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे. पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम अर्हतांक 45.5 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5 प्रतिशत और SC-ST वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 प्रतिशत निर्धारित है. महिला और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी न्यूनतम अर्हतांक 40 प्रतिशत रखा गया है.

नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण अभ्यर्थियों को प्रश्न हल करते समय रणनीति बनाने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा. हालांकि, क्वालीफाइंग परीक्षा होने के बावजूद केवल न्यूनतम अंक के लक्ष्य के बजाय उससे अधिक अंक हासिल करने की कोशिश करना तैयारी के लिहाज से सुरक्षित रणनीति हो सकती है.

आज अक्टूबर से शुरू होगा आवेदन

लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2026 यानी आज शुरू होकर 21 अक्टूबर 2026 तक चलेगी. परीक्षा का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से किया जाएगा. परीक्षा की अंतिम तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी. अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों से जुड़ी शर्तों को ध्यान से देखना होगा.

कुमार प्रियांक ने बताया कि खास तौर पर इस परीक्षा में शामिल होने के लिए बिहार का नागरिक होना और बिहार के मान्यता प्राप्त संस्थान से लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री होना महत्वपूर्ण शर्त है. जिन लोगों ने बाहर के संस्थान से लाइब्रेरी साइंस की डिग्री ली है वह इस पात्रता परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं.

6500 से 8000 पदों पर आ सकती है बहाली

लाइब्रेरियन की प्रस्तावित बहाली को लेकर भी अभ्यर्थियों की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं. शिक्षक कुमार प्रियांक ने बताया कि आने वाले समय में करीब 6500 से 8000 लाइब्रेरियन पदों पर वैकेंसी आने की संभावना है. ऐसे में पात्रता परीक्षा को आगे होने वाली बहाली से पहले अभ्यर्थियों की पात्रता तय करने की प्रक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है.

लंबे समय से बहाली का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए इस परीक्षा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि पात्रता हासिल करने के बाद ही वे आगामी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के योग्य होंगे. इस परीक्षा से लाइब्रेरियन की वैकेंसी के समय अभ्यर्थियों के लिए यह आंकड़ा उपलब्ध हो जाएगा की कंपटीशन कितना कड़ा रहने वाला है, यानी निश्चित सीट के लिए कितने योग्य अभ्यर्थी है जिनके बीच सीट हासिल करने के लिए मेरिट का मुकाबला होगा.

अभ्यर्थी तैयारी कैसे करें, इन बातों का रखें ध्यान

एक्सपर्ट की माने तो लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए सबसे पहले अपने लाइब्रेरी साइंस के पुराने सिलेबस को व्यवस्थित करना जरूरी है. 100 अंकों के मुख्य विषय को प्राथमिकता देते हुए कॉलेज में पढ़े गए विषयों का दोबारा अध्ययन करना चाहिए. इसके बाद GK-GS के 50 प्रश्नों के लिए सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाओं और सामान्य अध्ययन के प्रमुख हिस्सों की नियमित तैयारी की जा सकती है.

''अभ्यर्थियों को 150 मिनट में 150 प्रश्न हल करने की आदत डालने के लिए मॉक टेस्ट और प्रश्न अभ्यास करना चाहिए. चूंकि परीक्षा CBT मोड में होगी, इसलिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्रश्न पढ़ने और उत्तर दर्ज करने का अभ्यास भी उपयोगी रहेगा. नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण समय प्रबंधन के साथ अधिक से अधिक प्रश्न हल करने की रणनीति बनाई जा सकती है.''- कुमार प्रियांक, शिक्षक

शिक्षक प्रियांक ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभ्यर्थी अलग-अलग स्रोतों से सामग्री इकट्ठा करने के बजाय पहले अपने मूल पाठ्यक्रम को मजबूत करें. 18 वर्षों के बाद आयोजित हो रही इस पात्रता परीक्षा में सफल होना आने वाली लाइब्रेरियन बहाली के लिए पहला महत्वपूर्ण पड़ाव होगा. इसकी परीक्षा नवंबर की अंत अथवा दिसंबर में संभावित है. इसलिए समय कम बचा है और जो लोग फार्म भरेंगे वह अभी से ही तैयारी में लग जाएं.

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