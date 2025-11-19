गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन योजना के आवेदन अब सीधे स्कूल से, 3.84 लाख से ज्यादा छात्राओं को मिलेगा फायदा
गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए अब किसी भी छात्रा को ई-मित्र या किसी अन्य केंद्र पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी.
Published : November 19, 2025 at 3:50 PM IST
जयपुर: प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए खुशखबरी है. गार्गी पुरस्कार (पहली-दूसरी किस्त) और बालिका प्रोत्साहन योजना वर्ष 2025-26 के आवेदन अब ई-मित्र पर नहीं, बल्कि सीधे स्कूल से भरे जाएंगे. आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह सरल बनाते हुए बुधवार से प्रकिया शुरू कर दी गई है. यह 15 दिसंबर 2025 तक चलेगी. इसके तहत ऑनलाइन आवेदन भरने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.
गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए अब किसी भी छात्रा को ई-मित्र या किसी अन्य केंद्र पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी. सभी आवेदन Beneficiary Scheme Portal के जरिए स्कूल से ही भरे जाएंगे. पोर्टल पर स्कूल लॉगिन करने के बाद स्कीम और सत्र का चयन करते ही पात्र छात्राओं की सूची खुद-ब-खुद प्रदर्शित हो जाएगी. सिर्फ APPLY पर क्लिक करते ही छात्रा का आवेदन पत्र एक क्लिक में भर जाएगा. स्टेट ओपन बोर्ड की सचिव अरुणा शर्मा ने बताया कि यदि कोई पात्र छात्रा सूची में दिखाई नहीं दे रही है, तो स्कूल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं/12वीं के रोल नंबर दर्ज कर उसकी जानकारी सर्च कर सकेगा. आवेदन 19 नवंबर से 15 दिसंबर तक भरे जाएंगे.
योजना के सरलीकरण से इस वर्ष सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की करीब 3.84 छात्राओं को लाभ मिलेगा. विभाग का मानना है कि आवेदन प्रक्रिया के सरल होने से पात्रता के अनुरूप ज्यादा छात्राओं तक योजना का लाभ पहुंचेगा. उन्होंने बताया कि गार्गी पुरस्कार पहली और दूसरी किस्त 3000 रुपए की है, जबकि बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत 5000 रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से छात्राओं के खातों में भेजे जाएंगे. इन पुरस्कारों का भुगतान हर वर्ष की तरह बसंत पंचमी पर किया जाएगा.
किस स्कीम में कौन करेगा आवेदन :
- गार्गी पुरस्कार प्रथम किस्त - 11वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यालय
- गार्गी पुरस्कार द्वितीय किस्त - 12वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यालय
- बालिका प्रोत्साहन योजना - जिस विद्यालय से छात्रा ने 12वीं पास की
शाला दर्पण और जन-आधार की अनिवार्यता : पोर्टल पर आवेदन से पहले शाला दर्पण प्रपत्र-9 में जन-आधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य है. इसके बिना आवेदन संभव नहीं होगा. साथ ही, 10वीं/12वीं की मार्कशीट और परिवार जन-आधार में दर्ज छात्रा का नाम, माता-पिता के नाम, जन्मतिथि और जेंडर सभी डाटा एक जैसा होना आवश्यक है.