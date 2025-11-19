ETV Bharat / state

गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन योजना के आवेदन अब सीधे स्कूल से, 3.84 लाख से ज्यादा छात्राओं को मिलेगा फायदा

स्कूल में मौजूद छात्राएं ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए खुशखबरी है. गार्गी पुरस्कार (पहली-दूसरी किस्त) और बालिका प्रोत्साहन योजना वर्ष 2025-26 के आवेदन अब ई-मित्र पर नहीं, बल्कि सीधे स्कूल से भरे जाएंगे. आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह सरल बनाते हुए बुधवार से प्रकिया शुरू कर दी गई है. यह 15 दिसंबर 2025 तक चलेगी. इसके तहत ऑनलाइन आवेदन भरने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए अब किसी भी छात्रा को ई-मित्र या किसी अन्य केंद्र पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी. सभी आवेदन Beneficiary Scheme Portal के जरिए स्कूल से ही भरे जाएंगे. पोर्टल पर स्कूल लॉगिन करने के बाद स्कीम और सत्र का चयन करते ही पात्र छात्राओं की सूची खुद-ब-खुद प्रदर्शित हो जाएगी. सिर्फ APPLY पर क्लिक करते ही छात्रा का आवेदन पत्र एक क्लिक में भर जाएगा. स्टेट ओपन बोर्ड की सचिव अरुणा शर्मा ने बताया कि यदि कोई पात्र छात्रा सूची में दिखाई नहीं दे रही है, तो स्कूल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं/12वीं के रोल नंबर दर्ज कर उसकी जानकारी सर्च कर सकेगा. आवेदन 19 नवंबर से 15 दिसंबर तक भरे जाएंगे. पढ़ें: एक बार फिर 75 फीसदी अंक प्राप्त करने पर मिलेगा गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार