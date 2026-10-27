अनुप्रति कोचिंग योजना: फॉर्म भरने से चूके अभ्यर्थी 5 नवंबर तक करें अप्लाई, नौकरी व प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी के लिए मिलेगी फ्री कोचिंग
आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ने से उन अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, जो किसी कारण से निर्धारित समय में आवेदन नहीं कर सके थे.
Published : October 27, 2026 at 8:16 AM IST
जयपुर : मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत नि:शुल्क कोचिंग प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 5 नवंबर 2026 कर दी है. ऐसे में जो अभ्यर्थी अब तक किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाए हैं, उन्हें योजना का लाभ लेने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा. पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर निर्धारित थी.
राजस्थान सरकार ने होनहार छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का बेहतर मौका देने के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत आवेदन मांगे गए हैं. इस योजना में SC, ST, OBC, MBC, EWS और अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र छात्रों को बिना किसी फीस के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर मिलता है. इसमें जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं की कोचिंग भी शामिल है. योजना का उद्देश्य है कि आर्थिक परेशानी के कारण किसी भी प्रतिभाशाली छात्र की पढ़ाई और आगे बढ़ने का सपना अधूरा न रहे. छात्र इन परीक्षाओं में सफल होकर अपने करियर को नई दिशा दे सकें और प्रदेश का नाम रोशन कर सकें.
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30 हजार छात्रों को मौका : इस साल सरकार ने योजना के तहत कुल 30 हजार छात्रों को नि:शुल्क कोचिंग देने की घोषणा की है. इनमें से 12 हजार छात्रों को जेईई और नीट की तैयारी कराई जाएगी. इसके अलावा, जो छात्र कोचिंग के लिए अपने शहर से दूसरे शहर जाते हैं, उन्हें रहने और खाने-पीने जैसे खर्चों के लिए हर साल 40 हजार रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी. इससे छात्रों को दूसरे शहर में रहकर अपनी तैयारी जारी रखने में मदद मिलेगी.
जरूरतमंद अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का उद्देश्य पात्र अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स और सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी का अवसर उपलब्ध कराना है. योजना के माध्यम से अभ्यर्थी विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर लिस्टेड कोचिंग संस्थानों में नि:शुल्क कोचिंग प्राप्त कर सकते हैं. इससे आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने में मदद मिलती है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव ललित कुमार ने बताया कि विभाग ने आवेदन की समय सीमा 5 नवम्बर तक बढ़ाने का निर्णय अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए लिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र अभ्यर्थी योजना से जुड़ सकें और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर मिल सके. उन्होंने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.
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अभ्यर्थियों के पास अब अतिरिक्त समय : योजना के तहत विभाग की ओर से लिस्टेड कोचिंग संस्थानों में प्रतियोगी परीक्षाओं और विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी के लिए नि:शुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है. मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत वर्ष 2026-27 में नि:शुल्क कोचिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि पहले 25 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई थी. अभ्यर्थियों की सुविधा और जरूरतमंद विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित करने के उद्देश्य से अब इसे बढ़ाकर 5 नवंबर 2026 कर दिया गया है. आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ने से उन अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, जो किसी कारण से निर्धारित समय में आवेदन नहीं कर सके थे. विभाग की ओर से इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन करने से पहले योजना की पात्रता संबंधी शर्तों और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त कर लें. छात्र अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना आवेदन प्रक्रिया पूरी करें.