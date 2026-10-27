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अनुप्रति कोचिंग योजना: फॉर्म भरने से चूके अभ्यर्थी 5 नवंबर तक करें अप्लाई, नौकरी व प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी के लिए मिलेगी फ्री कोचिंग

अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए युवाओं को मौका ( फाइल फोटो )

जयपुर : मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत नि:शुल्क कोचिंग प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 5 नवंबर 2026 कर दी है. ऐसे में जो अभ्यर्थी अब तक किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाए हैं, उन्हें योजना का लाभ लेने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा. पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर निर्धारित थी.

राजस्थान सरकार ने होनहार छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का बेहतर मौका देने के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत आवेदन मांगे गए हैं. इस योजना में SC, ST, OBC, MBC, EWS और अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र छात्रों को बिना किसी फीस के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर मिलता है. इसमें जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं की कोचिंग भी शामिल है. योजना का उद्देश्य है कि आर्थिक परेशानी के कारण किसी भी प्रतिभाशाली छात्र की पढ़ाई और आगे बढ़ने का सपना अधूरा न रहे. छात्र इन परीक्षाओं में सफल होकर अपने करियर को नई दिशा दे सकें और प्रदेश का नाम रोशन कर सकें.

इसे भी पढ़ें: मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की लास्ट डेट बढ़ाई, अब 15 तक होंगे आवेदन 30 हजार छात्रों को मौका : इस साल सरकार ने योजना के तहत कुल 30 हजार छात्रों को नि:शुल्क कोचिंग देने की घोषणा की है. इनमें से 12 हजार छात्रों को जेईई और नीट की तैयारी कराई जाएगी. इसके अलावा, जो छात्र कोचिंग के लिए अपने शहर से दूसरे शहर जाते हैं, उन्हें रहने और खाने-पीने जैसे खर्चों के लिए हर साल 40 हजार रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी. इससे छात्रों को दूसरे शहर में रहकर अपनी तैयारी जारी रखने में मदद मिलेगी.