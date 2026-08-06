फिरोजाबाद: ITI में प्रवेश के इच्छुक छात्रों के लिए बड़ी राहत, अब 7 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन
ITI में प्रवेश लेने के लिए छात्रों को www.scvtup.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 6:59 PM IST
फिरोजाबाद : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है, जो अभ्यर्थी किसी कारण से 4 अगस्त तक आवेदन नहीं कर पाए हैं. उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है. वो अब भी आवेदन कर सकते हैं. दरअसल, प्रदेश सरकार ने ITI में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 7 अगस्त 2026 कर दिया है. इस फैसले से फिरोजाबाद सहित पूरे प्रदेश के सैकड़ों उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, जो तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारणवश समय पर अपना फॉर्म नहीं भर पाए थे.
राजकीय आईटीआई शिकोहाबाद की प्रधानाचार्य नेहा बाजपेयी ने बताया कि जनपद फिरोजाबाद में संचालित राजकीय, निजी औधोगिक प्रशिक्षण सस्थानों में सत्र 2026 में प्रवेश लेने के लिए वेबसाइट www.scvtup.in के जरिए छात्रों को ऑनलाइन आवेदन फार्म भरना होगा.
छात्र, ऑनलाइन आवेदन का भुगतान बैंक के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिग, यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं. प्रवेश पंजीकरण शुल्क सामान्य, पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये और समस्त महिला अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये निर्धारित है. प्रधानाचार्य ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2026 रात्रि 12 बजे तक बढ़ाई गई है.
प्रधानाचार्य ने कहा कि ऑनलाइन आवेदन में सहायता के लिए विवरणी-2026 का ई-फार्म बेवसाइट पर उपलब्ध है. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में त्रुटियों के संशोधन के लिए दो दिन (48 घंटे) का समय दिया जाएगा. अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी राजकीय आईटीआई, शिकोहाबाद-फिरोजाबाद में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं.
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