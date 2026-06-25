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Admission In RU : 6700 सीटों के लिए 22 हजार से ज्यादा आवेदन, पहली प्रवेश सूची 29 जून को

राजस्थान यूनिवर्सिटी ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : राजस्थान यूनिवर्सिटी के संघटक कॉलेजों में यूजी कोर्सेस में एडमिशन को लेकर छात्रों में जबरदस्त उत्साह है. यूनिवर्सिटी के चारों संघटक कॉलेजों की करीब 6700 सीटों के मुकाबले 22 हजार 374 आवेदन प्राप्त हुए हैं. सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन महारानी कॉलेज में है, जहां 2300 सीटों के लिए 10,908 आवेदन आए हैं. वहीं, फिजिकल एजुकेशन कोर्स में महज 4 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इन छात्रों के लिए 100% सीट पर पहली मेरिट लिस्ट 29 जून को जारी होगी. शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए मेरिट आधारित प्रवेश प्रक्रिया के तहत पहली प्रवेश सूची 29 जून 2026 को जारी की जाएगी. इसके बाद चयनित छात्रों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस जमा कराने का अवसर दिया जाएगा. एडमिशन कन्वीनर प्रो. राम अवतार शर्मा ने बताया कि राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार संघटक कॉलेजों के बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीबीए और ललित कला संकाय के बीपीए और बीवीए कोर्स के साथ-साथ बीटेक, एमटेक में प्रवेश के लिए पहली सूची 29 जून को जारी होगी. पहली प्रवेश सूची में चयनित छात्रों को 30 जून से 2 जुलाई 2026 तक संबंधित कॉलेजों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा. वेरिफिकेशन के बाद छात्र यूनिवर्सिटी के ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर निर्धारित शुल्क जमा कर सकेंगे. एडमिशन कन्वीनर प्रो. राम अवतार शर्मा (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर) इसे भी पढ़ें: अब इंटर्नशिप के बिना नहीं मिलेगी डिग्री, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने गठित किया सेंट्रल इंटर्नशिप बोर्ड, QR कोड से होगी सर्टिफिकेट की जांच