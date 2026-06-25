Admission In RU : 6700 सीटों के लिए 22 हजार से ज्यादा आवेदन, पहली प्रवेश सूची 29 जून को
मेरिट आधारित प्रवेश प्रक्रिया के तहत पहली प्रवेश सूची 29 जून को जारी की जाएगी.
Published : June 25, 2026 at 7:53 AM IST|
Updated : June 25, 2026 at 8:08 AM IST
जयपुर : राजस्थान यूनिवर्सिटी के संघटक कॉलेजों में यूजी कोर्सेस में एडमिशन को लेकर छात्रों में जबरदस्त उत्साह है. यूनिवर्सिटी के चारों संघटक कॉलेजों की करीब 6700 सीटों के मुकाबले 22 हजार 374 आवेदन प्राप्त हुए हैं. सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन महारानी कॉलेज में है, जहां 2300 सीटों के लिए 10,908 आवेदन आए हैं. वहीं, फिजिकल एजुकेशन कोर्स में महज 4 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इन छात्रों के लिए 100% सीट पर पहली मेरिट लिस्ट 29 जून को जारी होगी.
शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए मेरिट आधारित प्रवेश प्रक्रिया के तहत पहली प्रवेश सूची 29 जून 2026 को जारी की जाएगी. इसके बाद चयनित छात्रों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस जमा कराने का अवसर दिया जाएगा. एडमिशन कन्वीनर प्रो. राम अवतार शर्मा ने बताया कि राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार संघटक कॉलेजों के बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीबीए और ललित कला संकाय के बीपीए और बीवीए कोर्स के साथ-साथ बीटेक, एमटेक में प्रवेश के लिए पहली सूची 29 जून को जारी होगी. पहली प्रवेश सूची में चयनित छात्रों को 30 जून से 2 जुलाई 2026 तक संबंधित कॉलेजों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा. वेरिफिकेशन के बाद छात्र यूनिवर्सिटी के ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर निर्धारित शुल्क जमा कर सकेंगे.
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महारानी कॉलेज में सबसे ज्यादा मारामारी : राजस्थान विश्वविद्यालय के चारों संघटक कॉलेजों की करीब सात हजार सीटों के लिए 22 हजार से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं. सबसे ज्यादा कंपटीशन महारानी कॉलेज में है जहां सीटों की तुलना में कई गुना अधिक आवेदन आए. मेरिट लिस्ट 100% सीटों पर निकाली जाएगी. लेकिन फिर भी यदि कोई सीट रिक्त रह जाती है तो दूसरी लिस्ट जारी होने की भी संभावना रहेगी.
|महाविद्यालय/विभाग
|आवेदन
|महारानी कॉलेज
|10,908
|राजस्थान कॉलेज
|4,184
|कॉमर्स कॉलेज
|3,534
|महाराजा कॉलेज
|3,446
|सीसीटी
|85
|म्यूजिक
|88
|विजुअल आर्ट्स
|125
|फिजिकल एजुकेशन
|4
आवेदन त्रुटियों के सुधार का भी मिलेगा मौका : विश्वविद्यालय प्रशासन ने आवेदन प्रक्रिया के दौरान यदि किसी विद्यार्थी से कोई गलती रह गई है तो उसे सुधार का अवसर भी दिया है. प्रो. राम अवतार शर्मा ने बताया कि इसके लिए 25 जून को संशोधन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. वहीं उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन छात्रों का नाम मेरिट लिस्ट में आएगी उन्हें 3 जुलाई तक फीस जमा करानी होगी. वहीं फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान छात्रों को ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ दस्तावेज भी पेश करने होंगे.
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ये दस्तावेज करने होंगे पेश :-
- 10वीं, 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट
- ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी)
- मूल निवास प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- एबीसी-आईडी (Academic Bank of Credits ID)