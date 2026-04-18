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मिशन एडमिशन: CSJMU समेत शहर के डिग्री कॉलेजों में दाखिले के लिए आवेदन शुरू

शहर के 20 से अधिक डिग्री कालेजों में हर साल होते हैं करीब 22 हजार प्रवेश.

applications for admission in degree colleges in the city, including csjmu have begun
CSJMU समेत शहर के डिग्री कॉलेजों में दाखिले के लिए आवेदन शुरू. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 8:44 AM IST

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कानपुर: शहर में 12वीं के हजारों छात्रों ने अपनी परीक्षा देने के साथ ही जहां अपने परिणाम की फिक्र करना शुरू कर दी है. वहीं, परिणाम के साथ-साथ वह शहर के डिग्री कालेजों व विवि में विभिन्न पाठ्यक्रमों की जानकारी लेने के लिए भी पहुंचने लगे हैं. छत्रपति शाहू जी महाराज विवि के कई पाठ्यक्रमों में तो छात्रों ने पंजीकरण कराना भी शुरू कर दिया है. वहीं, शहर के कई डिग्री कालेजों में दाखिले के लिए जहां आवेदन फॉर्म पहुंच गए हैं, तो तमाम डिग्री कालेजों में आगामी हफ्ते से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.


इस पूरे मामले को लेकर पीपीएन डिग्री कालेज में प्रोफेसर बीडी पांडेय ने बताया कि हर साल बीएससी की 350, बीए की 350 व परास्नातक की 140 सीटों पर छात्रों को प्रवेश दिया जाता है. इसी तरह सेल्फ फाइनेंस में बीबीए की 60, बीसीए की 120 व 120 सीटों पर छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है. डीएवी डिग्री कालेज के प्राचार्य प्रो.अरुण दीक्षित ने बताया, बीए की 1040 सीटों पर, 1040 बी.कॉम की सीटों पर, 2080 बीएससी की सीटों पर हर साल प्रवेश होता है. इसी तरह अन्य डिग्री कालेजों में भी समय से प्रवेश होंगे.



विवि में कई पाठ्यक्रमों में पंजीकरण शुरू: सीएसजेएमयू के मीडिया प्रभारी डा.दिवाकर अवस्थी ने बताया, विवि में इस सत्र के दौरान 100 से अधिक पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश मिलेगा. छात्र अपनी योग्यता के मुताबिक पाठ्यक्रमों में आवेदन कर सकते हैं. उन्होंने कहा, विवि कैंपस आकर भी छात्र पाठ्यक्रमों की जानकारी ले सकते हैं. इसके अलावा वह विवि की वेबसाइट से भी जानकारी कर सकते हैं.


बीएनडी डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डा.विवेक द्विवेदी ने बताया कि शहर में हर साल सीएसजेएमयू में औसतन 15 हजार छात्र-छात्राएं प्रवेश लेते हैं जबकि शहर के 20 से अधिक डिग्री कालेजों में औसतन 22 से 25 हजार छात्र दाखिला लेते हैं. इस सत्र में प्रवेश को लेकर सभी डिग्री कालेजों में आवेदन शुरू हो चुके हैं जो छात्र प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें आराम से प्रवेश मिल जाएगा.


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