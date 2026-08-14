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शाहजहांपुर में बंद कमरे में कांग्रेस जिलाध्यक्ष महानगर अध्यक्ष पद के आवेदन, नई कमान कैसे आवेदक को मिलेगी, जानिए

शाहजहांपुर: यूपी के शाहजहांपुर में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान कार्यक्रम की महत्वपूर्ण बैठक की गई. बंद कमरे में शाहजहांपुर में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष पद हेतु आवेदन प्राप्त किए गए. इस दौरान हरियाणा के विधायक कुलदीप वत्स ने आवेदकों से बात की. इसके बाद उन्होंने बताया कि नई कमान कैसे हाथों में दी जाएगी.



कांग्रेस पार्टी द्वारा संगठन के पुनर्गठन एवं उसे नई गति प्रदान करने के उद्देश्य से आज शाहजहांपुर पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के ऑब्जर्वर एवं हरियाणा विधायक कुलदीप वत्स, प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के ऑब्जर्वर एवं पूर्व सांसद रवि वर्मा तथा अजय शुक्ला ने जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी की बैठक ली. बैठक के उपरांत उन्होंने जिला अध्यक्ष एवं महानगर अध्यक्ष पद हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किए तथा कार्यकर्ताओं से बंद कमरे में अलग-अलग मुलाकात कर उनकी राय एवं सुझाव जाने.



शहर कांग्रेस कार्यालय पहुंचने पर जिलाध्यक्ष रजनीश गुप्ता ‘मुन्ना’ एवं महानगर अध्यक्ष तकवीम हसन खान ने ऑब्जर्वरों का फूलमाला एवं बुके देकर जोरदार स्वागत किया. एआईसीसी ऑब्जर्वर कुलदीप वत्स ने कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत एवं सक्रिय बनाने के लिए सभी स्तरों पर पुनर्गठन आवश्यक है. हम कार्यकर्ताओं की राय को प्राथमिकता देते हुए पारदर्शी प्रक्रिया अपना रहे हैं, ताकि जिला और महानगर स्तर पर सक्षम एवं समर्पित नेतृत्व का चयन हो सके.



पीसीसी ऑब्जर्वर पूर्व सांसद रवि वर्मा ने कहा कि संगठन को गति देने के लिए कार्यकर्ताओं की भागीदारी और उनकी भावनाओं को समझना जरूरी है. हमने आज शाहजहाँपुर में कार्यकर्ताओं से विस्तृत चर्चा की है. कांग्रेस पार्टी जनसेवा और लोकतंत्र की रक्षा के अपने मूल उद्देश्यों पर अटल है.



पीसीसी ऑब्जर्वर अजय शुक्ला ने कहा कि पार्टी को नई ऊर्जा और एकजुटता के साथ आगे बढ़ाना हमारा लक्ष्य है. जिला एवं महानगर कमेटी की बैठक और कार्यकर्ताओं से मुलाकात के माध्यम से हम संगठन को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं.





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