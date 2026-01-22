ETV Bharat / state

मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं के नाम काटने का फर्जी आवेदन, समाज ने एसडीएम से की शिकायत, जांच के निर्देश

कबीरधाम में मुस्लिम समुदाय के लोगों के नाम काटने के लिए फर्जी आवेदन देने का मामला सामने आया है.इसकी शिकायत एसडीएम से की गई है.

Application to delete names of voters
मतदाताओं के नाम काटने का फर्जी आवेदन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 22, 2026 at 5:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कबीरधाम : कबीरधाम में गुरुवार को मुस्लिम समुदाय के लोग SIR प्रक्रिया के दौरान नाम काटने की शिकायत लेकर पहुंचे. मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि 100 साल से ज्यादा समय से निवासरत लोगों के नाम काटने की अनुशंसा बीएलओ के माध्यम से की गई है. समुदाय के लोगों ने कई लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने के प्रयास का आरोप लगाते हुए शिकायत निरस्त करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की.


मुस्लिम समाज के लोगों के नाम काटने का प्रयास

समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि कवर्धा शहर के मुस्लिम बहुल इलाकों में रहने वाले लोगों के खिलाफ कुछ अन्य वार्डों के व्यक्तियों द्वारा फॉर्म-7 भरकर उनके नाम विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत हटाने की मांग की गई है.

Application to delete names of voters
समाज ने एसडीएम से की शिकायत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमें बीएलओ के माध्यम से ये पता चला कि एक ही आवेदक ने परिवार के 17 लोगों के नाम काटने का आवेदन दिया है.जब हमने शिकायतकर्ता से फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि ना तो उन्हें इस बात की जानकारी है और ना ही किसी तरह का आवेदन उन्होंने दिया है. बीएलओ ने भी जब फोन लगाकर आवेदन के बारे में जानकारी ली तो आवेदन में दर्ज आवेदक ने यही बात कही.ये कही ना कही गलत तरीके से हमारे लोगों के नाम काटने का प्रयास है- हिफजुल खान,स्थानीय

मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं के नाम काटने का फर्जी आवेदन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आवेदन में ऐसे लोगों के नाम दिए गए हैं जिनका परिवार पिछले 100 साल से क्षेत्र में रह रहा है. इसमें से एक भी नाम काटने योग्य नही है.मैंने जब शिकायतकर्ता से इस बारे में जानकारी ली तो उन्होंने आवेदन देने की बात से साफ इनकार किया है-बबला नामदेव,स्थानीय

इस संबंध में एसडीएम चेतन साहू ने पीड़ितों को आश्वासन दिया कि किसी का भी नाम बिना उचित जांच के नहीं हटाया जाएगा और सभी के नाम फिलहाल यथावत रहेंगे.

इस मामले में हमें मुस्लिम समाज का आवेदन मिला है.इसमें आवेदकों ने गलत जानकारी देकर मतदाता सूची से नाम कटवाने की बात कही है.इस बारे में हमने बीएलओ को जांच करने के निर्देश दिए हैं.किसी भी मतदाता का नाम गलत आधार पर नहीं काटा जाएगा- चेतन साहू,एसडीएम

मुस्लिम समाज ने एसडीएम और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए सभी शिकायतों को निरस्त करने तथा फर्जी शिकायत करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की. वहीं एसडीएम ने जांच के बाद किसी भी निर्णय पर पहुंचने की बात कही है.लेकिन इस मामले में एक बार फिर एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सवाल जरुर खड़े कर दिए हैं.

महाशिवरात्रि पर निकलेगी बाबा की बारात, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी शुरु, बांटे जाएंगे 31 हजार कार्ड

मासूम को निर्वस्त्र कर पीटा, पिता ने तोड़ा दम, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की दखल, आरोपी गिरफ्तार

एसआईआर प्रक्रिया पर मुस्लिम समाज के लोगों ने उठाए सवाल, खैरागढ़ में एसडीएम से की शिकायत

TAGGED:

VOTERS FROM MUSLIM COMMUNITY
SOCIETY TOLD FAKE COMPLAINT
मुस्लिम समुदाय
मतदाता सूची
APPLICATION TO DELETE NAMES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.