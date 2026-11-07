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निशा भगत की मौत के मामले में पिता ने पिठोरिया थाने में दिया आवेदन, इन लोगों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग

निशा भगत ( फाइल फोटो- Etv Bharat )

रांची : आदिवासी नेत्री निशा भगत की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. बेटी की मौत के बाद उनके पिता हंदू भगत ने पिठोरिया थाना प्रभारी को लिखित आवेदन देकर अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा समेत अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है.

उनके आवेदन को पिठोरिया थाना के सब-इंस्पेक्टर सुनील कुमार दास ने रिसीव किया है. निशा भगत के पिता ने बेटी की मौत को सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हत्या बताया है. वहीं निशा भगत की आत्महत्या को लेकर नगड़ी चेकपोस्ट के पास युवाओं ने सड़क जाम कर दिया है और पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं.