बनारस के क्वींस कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया शुरू; टॉप 30 बच्चों को फ्री में मिलेगी मेडिकल-इंजीनियरिंग की कोचिंग

क्वींस इंटर कॉलेज में एडमिशन के लिए आवेदन शुरू. ( Etv Bharat )

वाराणसी: धर्मनगरी में स्थित पीएम श्री राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है. कक्षा 6 से कक्षा 11 तक प्रवेश के आवेदन लिए जा रहे हैं. इस बार एडमिशन लेने वाली छात्राओं को नि:शुल्क पढ़ाया जाएगा. बच्चों को नि:शुल्क मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी भी कराई जाएगी. आगामी शैक्षणिक सत्र से इस विद्यालय में बच्चों को तमिल की शिक्षा भी दी जाएगी. यह फैसला वाराणसी में ‘काशी तमिल संगमम’ के आयोजन एवं उसके उद्देश्यों को लेकर लिया गया है. 15 मार्च को प्रवेश परीक्षा: पीएम श्री राजकीय क्वींस इण्टर कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 6 से 11 तक के लिए आवेदन 10 मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे. इसके बाद प्रवेश परीक्षा 15 मार्च को आयोजित की जाएगी. प्रधानाचार्य सुमित श्रीवास्तव ने बताया कि इस बार विद्यालय में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को नि:शुल्क शिक्षा दी जाएगी.