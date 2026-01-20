ETV Bharat / state

बनारस के क्वींस कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया शुरू; टॉप 30 बच्चों को फ्री में मिलेगी मेडिकल-इंजीनियरिंग की कोचिंग

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘पीएम श्री योजना’ के तहत इस विद्यालय चुना गया है. स्मार्ट क्लास, अटल टिकरिंग लैब और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस

क्वींस इंटर कॉलेज में एडमिशन के लिए आवेदन शुरू. (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 4:56 PM IST

वाराणसी: धर्मनगरी में स्थित पीएम श्री राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है. कक्षा 6 से कक्षा 11 तक प्रवेश के आवेदन लिए जा रहे हैं. इस बार एडमिशन लेने वाली छात्राओं को नि:शुल्क पढ़ाया जाएगा. बच्चों को नि:शुल्क मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी भी कराई जाएगी. आगामी शैक्षणिक सत्र से इस विद्यालय में बच्चों को तमिल की शिक्षा भी दी जाएगी. यह फैसला वाराणसी में ‘काशी तमिल संगमम’ के आयोजन एवं उसके उद्देश्यों को लेकर लिया गया है.

15 मार्च को प्रवेश परीक्षा: पीएम श्री राजकीय क्वींस इण्टर कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 6 से 11 तक के लिए आवेदन 10 मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे. इसके बाद प्रवेश परीक्षा 15 मार्च को आयोजित की जाएगी. प्रधानाचार्य सुमित श्रीवास्तव ने बताया कि इस बार विद्यालय में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को नि:शुल्क शिक्षा दी जाएगी.

2,400 विद्यार्थी कर रहे अध्ययन: प्रधानाचार्य सुमित श्रीवास्तव ने बताया कि पीएम श्री राजकीय क्वींस इण्टर कॉलेज प्रदेश का सबसे पहला राजकीय विद्यालय है. वर्तमान समय में यहां पर 2,400 विद्यार्थी अध्ययन का कार्य कर रहे हैं. तीन वर्षों में यहां बहुत अधिक शैक्षणिक सुधार किए गए हैं. पिछले वर्ष ही इस विद्यालय को सह शैक्षणिक किया गया है, जिससे छात्राएं भी यहां अध्ययन कर सकेंगी. छात्राओं को पिछले वर्ष से ही यहां एडमिशन दिया जा रहा है और उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है. यह विद्यालय विज्ञान और नवाचार के साथ ही साथ तकनीक के क्षेत्र में लगातार नए प्रयास कर रहा है.

टॉप 30 बच्चों को नि:शुल्क कोचिंगः प्रधानाचार्य बताया कि विद्यालय में इस बार कक्षा 6 से कक्षा 11 तक प्रवेश के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं. इस बार प्रवेश लेने वाली छात्राओं को नि:शुल्क पढ़ाया जाएगा. कक्षा 9 और 10 में प्रवेश लेने वाले टॉप 30 बच्चों को नि:शुल्क मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कराई जाएगी. आगामी शैक्षणिक सत्र से विद्यालय में तमिल भी पढ़ाई जाएगी. इसकी कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी. इसके लिए काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के तमिल विभाग और क्वींस कॉलेज के बीच एमओयू जल्द ही हस्ताक्षर किया जाएगा.

