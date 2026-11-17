ETV Bharat / state

UP में 'दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार' योजना; जानें फायदे और आवेदन प्रक्रिया

'दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार' . ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और नवविवाहित दिव्यांग दंपतियों को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने 'दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना' के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं.

इस महत्वाकांक्षी योजना में पात्र नवविवाहित जोड़ों को सरकार की ओर से 15 हजार से लेकर 35 हजार रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी. जनपद के इच्छुक लाभार्थी विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.