UP में 'दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार' योजना; जानें फायदे और आवेदन प्रक्रिया
पात्र नवविवाहित जोड़ों को सरकार की ओर से 15 हजार से लेकर 35 हजार रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 10:40 AM IST
प्रयागराज: समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और नवविवाहित दिव्यांग दंपतियों को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने 'दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना' के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं.
इस महत्वाकांक्षी योजना में पात्र नवविवाहित जोड़ों को सरकार की ओर से 15 हजार से लेकर 35 हजार रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी. जनपद के इच्छुक लाभार्थी विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अशोक कुमार गौतम ने बताया कि पुरस्कार की धनराशि दंपति की दिव्यांगता की स्थिति के आधार पर तय की गई है. यदि नवविवाहित दंपति में केवल युवक दिव्यांग है, तो जोड़े को 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
यदि केवल युवती दिव्यांग है, तो सरकार की ओर से 20,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे. वहीं, यदि युवक और युवती दोनों ही दिव्यांग हैं, तो दंपति को सर्वाधिक 35,000 रुपए की धनराशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी.
यह हैं नियम और शर्तें: विभाग की ओर से इस योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कुछ अनिवार्य पात्रता मानक भी निर्धारित किए गए हैं. योजना का लाभ केवल उन्हीं दंपतियों को मिलेगा जिनका विवाह 01 अप्रैल 2025 के बाद संपन्न हुआ है.
आयु सीमा की बात करें तो शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. जबकि युवती की आयु 18 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक न हो.
इसके अलावा दंपति में से कोई भी सदस्य आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आना चाहिए. CMO द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार कम से कम 40 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्यांगता होना अनिवार्य है.
आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज
- पात्र आवेदकों को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://divyangjan.upsdc.gov.in पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा.
- ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करना आवश्यक है.
- दिव्यांगता को प्रदर्शित करता हुआ दंपति का नवीनतम संयुक्त फोटोग्राफ
- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र.
- युवक और युवती का आयु प्रमाण पत्र (जिसमें जन्मतिथि स्पष्ट रूप से अंकित हो).
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र.
- किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित दंपति के संयुक्त खाते की पासबुक.
- युवक और युवती दोनों के आधार कार्ड की प्रति.
- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो).
हार्ड कॉपी जमा करना अनिवार्य: अशोक कुमार गौतम ने बताया कि केवल ऑनलाइन आवेदन कर देना पर्याप्त नहीं होगा. आवेदकों को पोर्टल पर फॉर्म सबमिट करने के बाद, आवेदन पत्र और अपलोड किए गए सभी प्रपत्रों की स्व-प्रमाणित हार्ड कॉपी जमा करना होगा.
हार्ड कॉपी निकालकर विकास भवन, प्रयागराज के कक्ष संख्या-13 स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करना होगा. दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के पश्चात ही प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थियों के संयुक्त बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी.
यह भी पढ़ें: यूपी में ढाएगा सर्दी का सितम; लुढ़केगा पारा, मौसम विभाग का अलर्ट