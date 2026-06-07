साइबर ठगी के होल्ड रुपयों के लिए अब ना लें टेंशन, घर बैठे ऐसे करें आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया
उत्तराखंड में साइबर ठगी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है. लोग अपनी गाढ़ी कमाई को गंवा रहे हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 7, 2026 at 2:19 PM IST
देहरादून: साइबर अपराध के पीड़ितों को अब अपनी होल्ड रकम वापस पाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. गृह मंत्रालय के नए MRM (मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल) पोर्टल पर नागरिक खुद घर बैठे रिफंड रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे. साइबर धोखाधड़ी से पीड़ित नागरिकों की होल्ड धनराशि वापस दिलाने के लिए गृह मंत्रालय (I4C) का MRM पोर्टल शुरू किया गया. जिससे लोगों को अपनी होल्ड रकम पाने के लिए इधर-उधर भटकना नहीं होगा.
बता दें कि साइबर धोखाधड़ी के पीड़ितों को राहत देने और उनकी होल्ड (फ्रीज) कराई गई धनराशि को पीड़ितों के बैंक खातों में वापस भेजने के लिए विधिक कदम उठाए जा रहे हैं. इसी क्रम में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के 'इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर' (I4C) द्वारा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) के अंतर्गत एक नया MRM पोर्टल सार्वजनिक रूप से लाइव किया गया है.
इस पोर्टल (MRM) पर केवल वही साइबर पीड़ित आवेदन करने के लिए पात्र हैं, जिन्होंने NCRP पोर्टल या 1930 हेल्पलाइन पर तत्काल शिकायत दर्ज कर 14-अंकीय पंजीकृत संख्या (Registered Acknowledgement Number) प्राप्त किया है और जिनके मामले में अपराधियों के बैंक खातों में पीड़ित की धनराशि 'होल्ड' (Freeze) कराई जा चुकी है.
आम जनता को साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से राहत दिलाने और उनके होल्ड पैसे को वापस कराने के लिए इस नई पारदर्शी व्यवस्था को लागू किया गया है. इस डिजिटल व्यवस्था के अंतर्गत अब पीड़ितों को अपनी होल्ड कराई गई धनराशि को वापस पाने के लिए अलग-अलग स्थानों पर जाकर परेशान नहीं होना पड़ेगा, वे खुद ऑनलाइन माध्यम से अपनी रिफंड रिक्वेस्ट जेनरेट कर सकते हैं.
-अजय सिंह, एसएसपी एसटीएफ-
यह पोर्टल उन मामलों के लिए नहीं है जहां पैसा अपराधियों द्वारा बैंक खातों से रुपए निकाल (Withdraw) लिए गए हैं. केवल 'होल्ड धनराशि' वाले प्रकरणों में ही रिफंड की कार्रवाई की जाएगी. वित्तीय रिफंड प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने के लिए धनराशि की सीमा और विधिक आवश्यकताओं को तीन श्रेणियों में स्पष्ट किया गया है.
पहली श्रेणी में कोर्ट के आदेश की नहीं होगी आवश्यकता: यदि NCRP शिकायत के माध्यम से पीड़ित की किसी एक ही बैंक खाते में 50 हजार रुपये तक की धनराशि होल्ड हुई है, तो इसके लिए किसी भी FIR या न्यायालय (Court) के आदेश की आवश्यकता नहीं होगी. पुलिस आख्या/इन्डेमनिटी बॉन्ड के आधार पर ही इस MRM पोर्टल के माध्यम से पैसा सीधे पीड़ित के बैंक खाते में रिफंड कर दिया जाएगा.
दूसरी श्रेणी पुलिस रिपोर्ट से ही होगा रिफंड: यदि पीड़ित की कुल होल्ड राशि 50 हजार रुपये से अधिक है. लेकिन वह राशि अलग-अलग बैंक खातों में होल्ड है और किसी भी एकल बैंक खाते में होल्ड राशि 50 हजार रुपये से अधिक नहीं है तो इस स्थिति में भी बिना किसी FIR या न्यायालय के आदेश के केवल पुलिस रिपोर्ट के आधार पर इसी MRM पोर्टल के माध्यम से रिफंड किया जाएगा.
तीसरी श्रेणी रिफंड क्लेम: यदि NCRP शिकायत के बाद पीड़ित की किसी एक ही बैंक खाते में 50 हजार रुपये से अधिक की धनराशि होल्ड हुई है, तो नियम अनुसार विधिक कार्रवाई के लिए FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज होना अनिवार्य है. इस श्रेणी के पीड़ित भी FIR दर्ज होने के बाद रिफंड क्लेम की आगे की संपूर्ण विधिक प्रक्रिया इसी MRM मॉड्यूल/पोर्टल के माध्यम से संपादित कर सकेंगे.
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
- आधिकारिक पोर्टल: https://mrm-ncrp.mha.gov.in/ पर जाए
- Citizen Login: पहले में NCRP शिकायत में पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज कर OTP के माध्यम से लॉगिन करें
- Raise Refund Request: अपनी 14-अंकीय Complaint ID डालकर OTP सत्यापित करें। इसके बाद
- संबंधित Hold Amount पोर्टल पर खुद प्रदर्शित हो जाएगा
- Bank Details:अपना PAN Card अपलोड करें और जिस खाते में रिफंड प्राप्त करना है, उसका Bank A/c No ओर IFSC Code दर्ज करें
- Submit:घोषणा पत्र (Checkbox) को टिक करके सबमिट करें। सबमिशन के बाद एक Unique Request ID (MR2026)प्राप्त होगी, जिससे आवेदन की स्थिति (Status) को ट्रैक किया जा सकेगा
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