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साइबर ठगी के होल्ड रुपयों के लिए अब ना लें टेंशन, घर बैठे ऐसे करें आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया

देहरादून: साइबर अपराध के पीड़ितों को अब अपनी होल्ड रकम वापस पाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. गृह मंत्रालय के नए MRM (मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल) पोर्टल पर नागरिक खुद घर बैठे रिफंड रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे. साइबर धोखाधड़ी से पीड़ित नागरिकों की होल्ड धनराशि वापस दिलाने के लिए गृह मंत्रालय (I4C) का MRM पोर्टल शुरू किया गया. जिससे लोगों को अपनी होल्ड रकम पाने के लिए इधर-उधर भटकना नहीं होगा.

बता दें कि साइबर धोखाधड़ी के पीड़ितों को राहत देने और उनकी होल्ड (फ्रीज) कराई गई धनराशि को पीड़ितों के बैंक खातों में वापस भेजने के लिए विधिक कदम उठाए जा रहे हैं. इसी क्रम में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के 'इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर' (I4C) द्वारा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) के अंतर्गत एक नया MRM पोर्टल सार्वजनिक रूप से लाइव किया गया है.

इस पोर्टल (MRM) पर केवल वही साइबर पीड़ित आवेदन करने के लिए पात्र हैं, जिन्होंने NCRP पोर्टल या 1930 हेल्पलाइन पर तत्काल शिकायत दर्ज कर 14-अंकीय पंजीकृत संख्या (Registered Acknowledgement Number) प्राप्त किया है और जिनके मामले में अपराधियों के बैंक खातों में पीड़ित की धनराशि 'होल्ड' (Freeze) कराई जा चुकी है.

आम जनता को साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से राहत दिलाने और उनके होल्ड पैसे को वापस कराने के लिए इस नई पारदर्शी व्यवस्था को लागू किया गया है. इस डिजिटल व्यवस्था के अंतर्गत अब पीड़ितों को अपनी होल्ड कराई गई धनराशि को वापस पाने के लिए अलग-अलग स्थानों पर जाकर परेशान नहीं होना पड़ेगा, वे खुद ऑनलाइन माध्यम से अपनी रिफंड रिक्वेस्ट जेनरेट कर सकते हैं.

-अजय सिंह, एसएसपी एसटीएफ-

यह पोर्टल उन मामलों के लिए नहीं है जहां पैसा अपराधियों द्वारा बैंक खातों से रुपए निकाल (Withdraw) लिए गए हैं. केवल 'होल्ड धनराशि' वाले प्रकरणों में ही रिफंड की कार्रवाई की जाएगी. वित्तीय रिफंड प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने के लिए धनराशि की सीमा और विधिक आवश्यकताओं को तीन श्रेणियों में स्पष्ट किया गया है.