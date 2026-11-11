झारखंड बोर्ड परीक्षा 2027: 12 नवंबर से भरे जाएंगे मैट्रिक-इंटर के फॉर्म, 26 नवंबर तक मिलेगा मौका, यहां देखें आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
झारखंड बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए मैट्रिक-इंटर के फॉर्म 26 नवंबर तक मिलेंगे और ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाएंगे. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 11, 2026 at 8:49 PM IST
रांचीः झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) की ओर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 की तैयारी शुरू कर दी गई है. वर्ष 2027 में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया 12 नवंबर से शुरू होगी. विद्यार्थी 26 नवंबर 2026 तक परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई है. विद्यार्थियों को अपने संबंधित स्कूल और कॉलेज के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. वहीं, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं फरवरी 2027 के पहले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है. हालांकि, जैक की ओर से अभी तक परीक्षा का आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है.
12 से 26 नवंबर तक भर सकेंगे फॉर्म
जैक की ओर से वर्ष 2027 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 12 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. विद्यार्थियों को निर्धारित अवधि के भीतर अपने स्कूल या कॉलेज में आवश्यक जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे. स्कूल-कॉलेज के माध्यम से ही परीक्षा फॉर्म की ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी की जाएगी. विद्यार्थियों को अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन करने की सलाह दी गई है. अंतिम दिनों में वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक या तकनीकी परेशानी के कारण आवेदन में दिक्कत हो सकती है.
फॉर्म भरने के लिए ये दस्तावेज रखने होंगे तैयार
परीक्षा फॉर्म भरने से पहले विद्यार्थियों को जरूरी दस्तावेज और जानकारियां तैयार रखनी होंगी. इनमें प्रमुख रूप से जैक की नौवीं या 11वीं कक्षा की पंजीयन रसीद या रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार कार्ड, पिछली कक्षा की मार्कशीट या एडमिट कार्ड शामिल हैं. मैट्रिक के विद्यार्थियों को नौवीं कक्षा और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को 11वीं कक्षा से संबंधित शैक्षणिक विवरण उपलब्ध कराना होगा.
इसके अलावा हाल की पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, विद्यार्थी के हस्ताक्षर और अभिभावक के हस्ताक्षर की जरूरत पड़ सकती है. स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार अपार आईडी (APAAR ID) और परमानेंट एजुकेशन नंबर (PEN) की जानकारी भी तैयार रखनी होगी. आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों को संबंधित जाति प्रमाण पत्र तथा दिव्यांग श्रेणी के विद्यार्थियों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना पड़ सकता है. चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी जरूरी जानकारी में शामिल हैं. दस्तावेजों की अंतिम सूची के लिए विद्यार्थियों को अपने स्कूल या कॉलेज से संपर्क करना जरूरी है.
फरवरी के पहले सप्ताह से हो सकती है परीक्षा
मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 के आयोजन को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं. उपलब्ध जानकारी के अनुसार दोनों परीक्षाएं फरवरी 2027 के पहले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है. परीक्षाएं फरवरी के तीसरे सप्ताह तक चल सकती हैं. हालांकि, परीक्षा की शुरुआत की तारीख, विषयवार कार्यक्रम, परीक्षा केंद्र और अन्य दिशा-निर्देशों को लेकर जैक की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है.
फॉर्म में गलती से बचने की सलाह
विद्यार्थियों को आवेदन जमा करने से पहले अपना नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, पंजीयन संख्या और चुने गए विषयों की अच्छी तरह जांच करने की सलाह दी गई है. ऑनलाइन आवेदन जमा होने के बाद विवरण में सुधार करना मुश्किल हो सकता है. इसलिए फॉर्म को अंतिम रूप से जमा करने से पहले स्कूल-कॉलेज के माध्यम से सभी जानकारियों का मिलान कर लेना जरूरी है.
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