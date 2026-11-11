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झारखंड बोर्ड परीक्षा 2027: 12 नवंबर से भरे जाएंगे मैट्रिक-इंटर के फॉर्म, 26 नवंबर तक मिलेगा मौका, यहां देखें आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

झारखंड एकेडमिक काउंसिल ( Etv Bharat )

रांचीः झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) की ओर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 की तैयारी शुरू कर दी गई है. वर्ष 2027 में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया 12 नवंबर से शुरू होगी. विद्यार्थी 26 नवंबर 2026 तक परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई है. विद्यार्थियों को अपने संबंधित स्कूल और कॉलेज के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. वहीं, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं फरवरी 2027 के पहले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है. हालांकि, जैक की ओर से अभी तक परीक्षा का आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है.

12 से 26 नवंबर तक भर सकेंगे फॉर्म