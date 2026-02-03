ETV Bharat / state

पशुपालक ध्यान दें! इस दिन मुर्रा समेत उन्नत नस्ल की भैंस की होने वाली है नीलामी

समस्तीपुर में भैंस की नीलामी ( ETV Bharat )

समस्तीपुर: अधिक दूध उत्पादन के लिए डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय लगातार उन्नत नस्लों की गाय और भैंस का इजाद कर रही है. साथ ही इसे आम पशुपालकों के लिए उपलब्ध भी करवा रही है. इसी कड़ी में समस्तीपुर में मुर्रा समेत कई उन्नत नस्ल की भैंस की नीलामी शुरू होने वाली है. 57 भैंसों की होगी नीलामी: केंद्रीय कृषि विश्विद्यालय पशु पक्षेत्र के अधीक्षक और इस नीलामी के सदस्य सचिव सुनील कुमार ने संबंध में पत्र भी जारी किया है. जिसमें बताया गया है कि विश्विद्यालय के पशु उत्पादन शोध संस्थान के अंतर्गत पाले जाने वाली कई बेहतर उन्नत नस्ल की करीब 57 भैंसों की नीलामी की जाएगी. इस नीलामी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा दूध देनेवाली मुर्रा नस्ल की भैंसे भी उपलब्ध है. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (ETV Bharat) 16 फरवरी आवेदन की अंतिम तिथि: पत्र के मुताबिक इच्छुक पशुपालकों को विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से जारी नीलामी प्रक्रिया में शामिल होना होगा. साथ ही इस टेंडर प्रक्रिया में शामिल होने वाले पशुपालकों को किसान होने का प्रमाणपत्र भी देना होगा. इसके आवेदन की आखिरी तारीख 16 फरवरी तय की गई है. इस नीलामी में शामिल होने वाले किसानों को संस्थान की तरफ से जारी गाइडलाइन के तहत पहले 5000 का बैंक ड्राफ्ट जमा करना पड़ेगा.