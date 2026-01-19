ETV Bharat / state

RTE में दाखिले का मौका, जानिए गरीब बच्चों के प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के लिए कब से होंगे आवेदन

कक्षा-1 या पूर्व-प्राथमिक स्तर पर पात्र बच्चों का चयन लॉटरी प्रणाली से किया जाएगा, ताकि पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित की जा सके.

निजी स्कूलों में RTE के तहत प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 फरवरी से शुरू.
निजी स्कूलों में RTE के तहत प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 फरवरी से शुरू. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 19, 2026 at 6:15 PM IST

3 Min Read
लखनऊ : बेसिक शिक्षा विभाग ने RTE अधिनियम-2009 के अंतर्गत वर्ष 2026-27 के लिए निजी विद्यालयों में 25% आरक्षण के तहत प्रवेश प्रक्रिया की समय-सारणी जारी कर दी है. इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के लाखों बच्चों को निजी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिलेगा.

विभागीय निर्देशों के अनुसार, यह प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी. कक्षा-1 या पूर्व-प्राथमिक स्तर पर पात्र बच्चों का चयन लॉटरी प्रणाली से किया जाएगा, ताकि पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित की जा सके.

विभाग ने सभी जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों एवं खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि चयनित बच्चों का प्रवेश निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा कराया जाए. इसके अलावा स्कूलों को प्रवेश की स्थिति पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा.

तीन चरण में करने होंगे आवेदन-

चरणआवेदन तिथि
प्रथम चरण2 से 16 फरवरी तक
द्वितीय चरण21 फरवरी से 7 मार्च तक
तृतीय चरण12 मार्च से 25 मार्च तक

आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज : आवेदक के माता अथवा पिता का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड एवं पेंशन अथवा दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र अनिवार्य होंगे. निजी विद्यालयों में बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. शासन द्वारा प्रति छात्र निर्धारित धनराशि विद्यालयों को प्रदान की जाएगी.

नर्सरी में 3 से 4 वर्ष, एलकेजी में 4 से 5 वर्ष, यूकेजी में 5 से 6 वर्ष तथा कक्षा-1 में 6 से 7 वर्ष के आयु के बच्चों को प्रवेश मिलेगा. आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 से की जाएगी.

RTE के तहत निजी विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं में 25 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था समाज के वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर प्रदान करती है. यह पहल शिक्षा में सामाजिक न्याय और समावेशन को मजबूत करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. प्रदेश के प्रत्येक पात्र बच्चे को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.
संदीप सिंह, बेसिक शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश

RTE प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए सभी चरणों की समय-सारणी जारी कर दी गई है. ऑनलाइन आवेदन, सत्यापन और लॉटरी प्रणाली के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पात्र बच्चों को निर्धारित समय में निजी विद्यालयों में प्रवेश मिल सके. शिक्षा विभाग इस प्रक्रिया की सतत निगरानी करेगा.
मोनिका रानी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा

