SNMMCH में एमबीबीएस थर्ड राउंड की काउंसलिंग में 16 सीटों पर दाखिले का मौका, प्रमाण-पत्र की विसंगति की वजह से दो नामांकन रद्द
झारखंड में एमबीबीएस दाखिले के लिए स्टेट काउंसलिंग के तीसरे राउंड की आवेदन प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : September 25, 2026 at 8:21 PM IST
धनबाद: झारखंड में MBBS दाखिले के लिए स्टेट काउंसलिंग के तीसरे राउंड की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. 25 सितंबर को मेरिट लिस्ट और खाली सीटों की मैट्रिक्स जारी होगी. धनबाद के SNMMCH में MBBS की कुल 100 सीटों में से 84 सीटों पर नामांकन हो चुका है, जबकि 16 सीटें अभी खाली हैं. इनमें दो सीटें स्टेट कोटा, 12 सीटें ऑल इंडिया कोटा और दो सीटें सेंट्रल नॉमिनी की हैं.
स्टेट मेरिट लिस्ट पर अभ्यर्थियों की नजर
वहीं, पहले और दूसरे राउंड में प्रमाण-पत्रों की जानकारी में विसंगति मिलने के कारण दो अभ्यर्थियों का नामांकन रद्द किया जा चुका है, हालांकि दोनों को दोबारा काउंसलिंग में शामिल होने का मौका भी दिया गया है. MBBS दाखिले के तीसरे राउंड के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 सितंबर को पूरी हो गई है और अब अभ्यर्थियों की नजर आज यानी 25 सितंबर को जारी होने वाली स्टेट मेरिट लिस्ट और खाली सीटों की मैट्रिक्स पर है.
10 से 14 अक्टूबर के बीच सीट आवंटन
इसके बाद 28 सितंबर से 7 अक्टूबर तक अभ्यर्थी अपनी पसंद के मेडिकल कॉलेज और पाठ्यक्रम के लिए च्वाइस फिलिंग कर सकेंगे, जबकि सीट आवंटन के बाद 10 से 14 अक्टूबर के बीच संबंधित मेडिकल कॉलेजों में दस्तावेज सत्यापन और नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
16 खाली सीटों में 2 स्टेट कोटा की सीट
धनबाद के SNMMCH में MBBS की कुल 100 सीटें हैं, जिनमें से 84 सीटों पर अब तक नामांकन पूरा हो चुका है, जबकि 16 सीटें अभी खाली हैं. इन 16 खाली सीटों में 2 सीटें स्टेट कोटा की हैं, 12 सीटें ऑल इंडिया कोटा की हैं और 2 सीटें सेंट्रल नॉमिनी की हैं. अब तीसरे राउंड में इन खाली सीटों को भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और कॉलेज प्रशासन को उम्मीद है कि काउंसलिंग के इस राउंड में अधिकतर सीटों पर नामांकन पूरा हो जाएगा, लेकिन तीसरे राउंड से पहले काउंसलिंग के पिछले 2 राउंड में सामने आई प्रमाण-पत्रों की विसंगतियां भी महत्वपूर्ण हैं.
विसंगति की वजह से रद्द हुआ दो अभ्यर्थियों का नामांकन
रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थियों की ओर से दर्ज प्रमाण-पत्र की जानकारी और नामांकन के समय प्रस्तुत किए गए प्रमाण-पत्र में अंतर मिलने के बाद कुछ अभ्यर्थियों का नामांकन रद्द किया गया था. SNMMCH में भी दो अभ्यर्थियों का नामांकन ऐसी ही विसंगति के कारण रद्द हुआ, हालांकि दोनों अभ्यर्थियों को दोबारा काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया गया है.
सही-सही अपलोड करने पर नहीं होगी कोई दिक्कत
SNMMCH छात्र शाखा के प्रभारी प्राध्यापक डॉ. गणेश कुमार बताते हैं, कि बच्चों का कोई दोष नहीं है, सही बच्चे हैं, फिर भी भरने में त्रुटि के कारण छट गए हैं, यदि सही-सही सर्टिफिकेट भरेंगे और अपलोड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी.
जानिए आगे क्या है प्रोसेस
इसी को देखते हुए तीसरे राउंड में दस्तावेजों की जांच को लेकर कॉलेज प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है. प्रमाण-पत्रों की जांच 3 स्तर पर की जा रही है, जिसमें सबसे पहले क्लर्क स्तर पर दस्तावेजों की जांच होती है, इसके बाद कमेटी की ओर से स्क्रूटनी की जाती है और तीसरे स्तर पर नोडल अधिकारी दस्तावेजों की जांच करते हैं. तीनों स्तर की जांच पूरी होने के बाद ही प्राचार्य की ओर से नामांकन को अंतिम मंजूरी दी जाती है.
कॉलेज प्रशासन ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि रजिस्ट्रेशन के समय प्रमाण-पत्र की जो जानकारी दर्ज की जा रही है, उसे पूरी तरह सही रखें और आवेदन में दर्ज प्रमाण-पत्र का नंबर, जारी होने की तारीख तथा दूसरे विवरण मूल प्रमाण-पत्र से अच्छी तरह मिला लें.
प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रेशन की तारीख से पहले का बना होना चाहिए और ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर सही प्रमाण-पत्र ही अपलोड करना चाहिए, क्योंकि आवेदन में दर्ज जानकारी और नामांकन के समय प्रस्तुत दस्तावेज में किसी भी तरह का अंतर मिलने पर अभ्यर्थी को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
28 सितंबर से च्वाइस फिलिंग होगी शुरू
अब तीसरे राउंड में खाली सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और 25 सितंबर को जारी होने वाली मेरिट लिस्ट और सीट मैट्रिक्स से साफ होगा कि किस कॉलेज और किस कोटे में कितनी सीटें उपलब्ध हैं. इसके बाद 28 सितंबर से च्वाइस फिलिंग शुरू होगी और अक्टूबर में कॉलेज स्तर पर दस्तावेज सत्यापन और नामांकन कराया जाएगा.
ऐसे में पिछले राउंड में दस्तावेजों की विसंगति के कारण नामांकन रद्द होने के मामलों के बाद इस बार अभ्यर्थियों के लिए आवेदन में सही जानकारी दर्ज करना और प्रमाण-पत्रों को सही तरीके से अपलोड करना सबसे महत्वपूर्ण होगा.
100 में से 84 सीटों पर नामांकन पूरा
SNMMCH में 100 में से 84 सीटों पर नामांकन हो चुका है और 16 सीटें अभी खाली हैं. तीसरे राउंड में इन सीटों पर दाखिले की उम्मीद है, लेकिन पिछले राउंड में सामने आई दस्तावेजों की गड़बड़ी ने यह भी साफ कर दिया है कि काउंसलिंग में सिर्फ मेरिट ही नहीं, बल्कि प्रमाण-पत्रों की सही जानकारी भी बेहद अहम है.
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