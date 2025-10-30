ETV Bharat / state

श्रेष्ठ योजना के लिए आवेदन की अंतिम तारीख, अनुसूचित जाति वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए बड़ा मौका

अनुसूचित जाति वर्ग के मेधावी छात्रों को देश के निजी आवासीय विद्यालयों में श्रेष्ठ योजना के तहत पढ़ाई का अवसर मिलेगा.

application for Shrestha Scheme
श्रेष्ठ योजना के लिए आवेदन की अंतिम तारीख (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 30, 2025 at 12:50 PM IST

3 Min Read
रायपुर : अनुसूचित जाति वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को अब देश के श्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में पढ़ाई का अवसर मिलेगा. भारत सरकार की श्रेष्ठ योजना यानी (Scheme for Residential Education for Students in High Schools in Targeted Areas – SHRESHTA) के तहत मेधावी छात्रों को इसका मौका मिलेगा. इसकी आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे तक है.


• आवेदन की अंतिम तिथि – 30 अक्टूबर 2025 (शाम 5 बजे तक)
• आवेदन सुधार की तिथि – 1 से 2 नवंबर 2025
• परीक्षा (श्रेष्ठ-NETS) – संभावित रूप से दिसंबर 2025 में



गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहल : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने साल 2022-23 से संचालित ये योजना अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश का अवसर देती है. चयन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी NTA द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा (श्रेष्ठ-NETS) के माध्यम से की जाएगी.


देश के श्रेष्ठ विद्यालयों में होगा प्रवेश : इस योजना के अंतर्गत हर साल कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश के लिए 3000 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है. चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 12वीं तक की शिक्षा देश के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कराई जाती है. विद्यालयों का आबंटन योग्यता और विद्यार्थियों की प्राथमिकता के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के जरिए किया जाता है.

सभी खर्च भारत सरकार वहन करेगी : चयनित विद्यार्थियों के शिक्षण और छात्रावास शुल्क का पूरा व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा. विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का शुल्क या अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा. साथ ही शैक्षणिक समायोजन के लिए ब्रिज कोर्स के लिए वार्षिक शुल्क का 10 प्रतिशत तक का प्रावधान भी किया गया है.

विद्यालय चयन के मानदंड : श्रेष्ठ योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले विद्यालयों के लिए ये मानक तय किए गए हैं.
• विद्यालय कम से कम 5 वर्षों से सतत रूप से संचालित हो.
• पिछले 3 वर्षों में कक्षा 10वीं और 12वीं की उत्तीर्णता दर 75% या अधिक रही हो.
• विद्यालय में अतिरिक्त रूप से कम से कम 10 अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को समायोजित करने की सुविधा हो.


आवेदन प्रक्रिया और दिशा-निर्देश : ऑनलाइन आवेदन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की वेबसाइट पर किया जा सकता है. विस्तृत दिशा-निर्देश और अधिसूचना इस लिंक पर उपलब्ध है-

https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s388a839f2f6f1427879fc33ee4acf4f66/uploads/2025/10/202510101384621454



राज्य सरकार का निर्देश : राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि वे अपने जिलों में स्कूलों, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया के माध्यम से इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें. ताकि पात्र विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के इस अवसर का अधिकतम लाभ उठा सकें.

