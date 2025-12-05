ETV Bharat / state

यूपीपीसीएस 2025 मुख्य परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग के लिए 12 दिसंबर तक आवेदन, ये दस्तावेज जरूरी

लखनऊ: प्रतिभाशाली युवाओं को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समाज कल्याण विभाग ने बेहतरीन पहल की है. यूपीपीसीएस प्रारम्भिक परीक्षा-2025 के उत्तीर्ण अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग के लिए आवेदन कर सकेंगे. प्रक्रिया 12 दिसंबर 2025 तक संचालित होगी. यह विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम गोमती नगर स्थित छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन में आयोजित किया जाएगा. अभ्यर्थियों को कोचिंग के साथ तमाम अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी.

भागीदारी भवन के संयुक्त निदेशक श्री आनंद कुमार सिंह ने बताया कि यह सुविधा केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है. इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 6 लाख रुपये से अधिक न हो और जो यूपीपीसीएस प्रारम्भिक परीक्षा-2025 में उत्तीर्ण हों, उन्हें लेटरल एंट्री के माध्यम से कोचिंग में प्रवेश मिलेगा.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज: आवेदन के समय प्रारम्भिक परीक्षा प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और शैक्षिक प्रमाणपत्रों की प्रतियां जमा करनी होंगी. इसके अलावा 2000 रुपये की कॉशन मनी जमा कर संस्थान में प्रवेश लिया जा सकेगा.