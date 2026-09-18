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CCSU में ओडीएल पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ी

CCSU में परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ी ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने ओडीएल (ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग) और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है, अब परीक्षा फॉर्म भरने के इच्छुक छात्र-छात्राएं 22 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने ऐसे युवाओं के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख में इजाफा किया है, जो किसी कार्य की वजह से रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते, लेकिन उनका सपना होता है कि वह अपने कार्य को करते हुए या जॉब करते हुए पढ़ाई करें.

पहले जहां विश्वविद्यालय ओडीएल (ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग) और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 सितंबर रखी गई थी. वीसी के निर्देश पर बढ़ाकर 22 सितंबर कर दी गई है. बता दें कि इसी महीने के पहले सप्ताह, यानी 4 सितंबर से विश्वविद्यालय की तरफ से परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू की गई थी.