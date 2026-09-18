CCSU में ओडीएल पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ी
ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 से बढ़ाकर 22 सितंबर कर दी गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 2:24 PM IST
मेरठ: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने ओडीएल (ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग) और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है, अब परीक्षा फॉर्म भरने के इच्छुक छात्र-छात्राएं 22 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे.
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने ऐसे युवाओं के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख में इजाफा किया है, जो किसी कार्य की वजह से रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते, लेकिन उनका सपना होता है कि वह अपने कार्य को करते हुए या जॉब करते हुए पढ़ाई करें.
पहले जहां विश्वविद्यालय ओडीएल (ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग) और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 सितंबर रखी गई थी. वीसी के निर्देश पर बढ़ाकर 22 सितंबर कर दी गई है. बता दें कि इसी महीने के पहले सप्ताह, यानी 4 सितंबर से विश्वविद्यालय की तरफ से परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू की गई थी.
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अनिल यादव ने बताया कि ओडीएल पाठ्यक्रमों में प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर के एमबीए, एमसीए, बीबीए, एमकॉम, एमए समाजशास्त्र, एमए अर्थशास्त्र, एमए शिक्षा, एमए राजनीति विज्ञान और एमए अंग्रेजी के छात्र परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं. वहीं, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर में एमबीए, बीबीए, एमसीए और एमबीएएचए के छात्रों के लिए फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई गई है.
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के मीडिया इंचार्ज प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय ओडीएल पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं को मेरठ के अलावा गाजियाबाद और नोएडा में भी कराएगा. उन्होंने कहा कि ऐसे में स्टूडेंट्स अपनी रूचि के अनुसार परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे और अपने निकट के परीक्षा केंद्र का चयन कर सकते हैं.
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