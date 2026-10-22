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बिहार पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, जानें अप्लाई करने की अंतिम तिथि

बिहार पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी ( ETV Bharat )

पटना : बिहार में विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा 2026 में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ऑनलाइन आवेदन करने और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2026 कर दी है. अब पात्र अभ्यर्थियों को आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है. इससे उन अभ्यर्थियों को विशेष राहत मिलेगी, जो किसी कारणवश निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना आवेदन जमा नहीं कर सके थे.

BSEB ने बढ़ाई आवेदन की अंतिम तारीख