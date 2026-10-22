बिहार पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, जानें अप्लाई करने की अंतिम तिथि
बिहार पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा के लिए BSEB ने आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : October 22, 2026 at 7:02 AM IST
पटना : बिहार में विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा 2026 में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ऑनलाइन आवेदन करने और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2026 कर दी है. अब पात्र अभ्यर्थियों को आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है. इससे उन अभ्यर्थियों को विशेष राहत मिलेगी, जो किसी कारणवश निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना आवेदन जमा नहीं कर सके थे.
BSEB ने बढ़ाई आवेदन की अंतिम तारीख
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि- ''विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि का विस्तार किया गया है. पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2026 निर्धारित थी. इसी दिन आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होनी थी, लेकिन अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समिति ने अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है. अब अभ्यर्थी 31 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.''
ऑनलाइन आवेदन के साथ परीक्षा शुल्क करें जमा
समिति की ओर से स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक सभी पात्र अभ्यर्थियों को निर्धारित विस्तारित अवधि के भीतर आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन के साथ-साथ निर्धारित परीक्षा शुल्क भी अंतिम तिथि तक जमा करना होगा. केवल आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर देना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि आवेदन और शुल्क जमा करने से संबंधित सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करना जरूरी है.
इस लिंक पर क्लिक करके भर सकते हैं फॉर्म
विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा 2026 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से निर्धारित वेबसाइट https://sletregistration.cbrt.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करते समय सभी आवश्यक जानकारियां सावधानीपूर्वक भरें और अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना प्रक्रिया पूरी कर लें.
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