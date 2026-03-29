अग्निवीर और महिला मिलिट्री पुलिस भर्ती के लिए तारीख बढ़ी, इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन
अग्निवीर जनरल ड्यूटी और महिला मिलिट्री पुलिस भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है.
Published : March 29, 2026 at 10:33 PM IST
रांची: आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस (ARO) रांची ने अग्निवीर जनरल ड्यूटी और महिला मिलिट्री पुलिस (WMP) भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 अप्रैल 2026 कर दी है. इससे पहले निर्धारित समय सीमा में आवेदन नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह एक बड़ा अवसर है. अब इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक अपना पंजीकरण पूरा कर सकते हैं.
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अपनाएं
जिला जनसम्पर्क कार्यालय, रांची द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे बिना देर किए Join Indian Army (JIA) के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ले. अंतिम समय में तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए जल्द आवेदन करना बेहतर होगा.
बिचौलियों के झांसे में आने से बचे
भर्ती प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट किया गया है कि यह पूरी तरह निष्पक्ष और मेरिट आधारित होती है. चयन केवल उम्मीदवारों की योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा. इसलिए अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की अनुचित सलाह, बिचौलियों या दलालों के झांसे में आने से बचने की हिदायत दी गई है.
आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस ने यह भी बताया कि आवेदन से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी या समस्या के समाधान के लिए अभ्यर्थी Join Indian Army (JIA) पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके अलावा, कार्यालय समय के दौरान सीधे ARO रांची कार्यालय में जाकर भी सहायता प्राप्त की जा सकती है.
दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें
अभ्यर्थियों के लिए यह जरूरी है कि वे आवेदन के दौरान सभी आवश्यक जानकारी सही और पूर्ण रूप से भरें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े. इसके साथ ही, आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों को भी ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए.
रांची जिला प्रशासन ने जन शिकायतों के समाधान के लिए अबुआ साथी व्हाट्सएप नंबर 9430328080 भी जारी किया है, जहां अभ्यर्थी अपनी समस्याएं साझा कर सकते हैं. गौरतलब है कि अग्निवीर और महिला मिलिट्री पुलिस भर्ती युवाओं के लिए भारतीय सेना में शामिल होने का एक महत्वपूर्ण अवसर है. ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थियों को इस अवसर का लाभ उठाते हुए समय पर आवेदन करने की अपील की गई है.
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