ETV Bharat / state

अग्निवीर और महिला मिलिट्री पुलिस भर्ती के लिए तारीख बढ़ी, इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन

रांची: आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस (ARO) रांची ने अग्निवीर जनरल ड्यूटी और महिला मिलिट्री पुलिस (WMP) भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 अप्रैल 2026 कर दी है. इससे पहले निर्धारित समय सीमा में आवेदन नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह एक बड़ा अवसर है. अब इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक अपना पंजीकरण पूरा कर सकते हैं.

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अपनाएं

जिला जनसम्पर्क कार्यालय, रांची द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे बिना देर किए Join Indian Army (JIA) के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ले. अंतिम समय में तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए जल्द आवेदन करना बेहतर होगा.

बिचौलियों के झांसे में आने से बचे

भर्ती प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट किया गया है कि यह पूरी तरह निष्पक्ष और मेरिट आधारित होती है. चयन केवल उम्मीदवारों की योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा. इसलिए अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की अनुचित सलाह, बिचौलियों या दलालों के झांसे में आने से बचने की हिदायत दी गई है.

आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस ने यह भी बताया कि आवेदन से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी या समस्या के समाधान के लिए अभ्यर्थी Join Indian Army (JIA) पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके अलावा, कार्यालय समय के दौरान सीधे ARO रांची कार्यालय में जाकर भी सहायता प्राप्त की जा सकती है.