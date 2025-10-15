ETV Bharat / state

नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए आवेदन तिथि बढ़ी, जानिए कब है आखिरी तारीख

रायपुर : राज्य के नर्सिंग महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि तीन दिन बढ़ा दी गई है. विद्यार्थी अब 17 अक्टूबर शाम पांच बजे तक नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे.नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग समिति के अध्यक्ष ने इस बारे में सूचना भी जारी कर दी है. इस वर्ष 2025 में काउंसलिंग के जरिए बी.एस.सी. नर्सिंग, एम.एस.सी. नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग, और पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन साइकियाट्रिक नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा.

17 अक्टूबर अब आखिरी तारीख : पहले इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर थी. जिसे बढ़ाकर 17 अक्टूबर कर दिया गया है. काउंसलिंग, आवंटन और प्रवेश संबंधी सभी जानकारियां चिकित्सा शिक्षा संचालनालय की वेबसाईट www.cgdme.in पर भी उपलब्ध कराई गई है. चिकित्सा शिक्षा संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन के लिए अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 1 हजार रूपए और अनुसूचित जाति-जनजाति के उम्मीदवारों को 500 रूपए शुल्क जमा करना होगा.

त्रुटि सुधार के लिए 1 हजार का शुल्क : ऑनलाइन आवेदन में किसी तरह की गलती हो जाने पर त्रुटि सुधार के लिए 1 हजार रूपए शुल्क निर्धारित किया गया है. त्रुटि सुधार के समय पहले दिए गए ई-मेल एवं मोबाइल नंबर में कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा. ऑनलाइन आवेदन के समय ही अभ्यर्थियों को संस्था का चयन करना होगा. इसके लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध रखने होंगे. अपूर्ण आवेदन या पंजीयन फीस के बैंक गेटवे से जमा नहीं होने पर अभ्यर्थी अपात्र घोषित किए जा सकेंगे.

नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश की आखिरी तारीख : अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से 17 अक्टूबर से 24 घंटे पहले आवेदन भरने की कार्यवाही पूरी कर लेनी होगी.पहली काउंसलिंग में आवंटित अभ्यर्थियों को संवीक्षा कराना एवं पात्र होना जरूरी होगा. शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य किया गया है. शासकीय नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश नहीं लेने पर अभ्यर्थी अपात्र घोषित किए जा सकेंगे.ऑनलाइन आवेदन के बाद आगे की कार्यवाही के लिए काउंसलिंग शेड्यूल का अवलोकन विभागीय वेबसाइट पर किया जा सकता है.